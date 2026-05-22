México y Japón estudian riesgo de tsunamis en Oaxaca

Durante la misión científica fueron colocados ocho sismómetros y tres medidores de presión en el fondo oceánico, a profundidades superiores a los 5,000 metros.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de las universidades japonesas de Kioto y Tohoku desplegaron frente a las costas de Huatulco, Oaxaca, una red de instrumentos submarinos con el objetivo de estudiar el comportamiento sísmico de la región y detectar señales relacionadas con posibles terremotos y tsunamis.

El proyecto busca fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales en una de las zonas tectónicas más activas del Pacífico mexicano.

Colocan sensores a más de 5 mil metros de profundidad

Durante la misión científica fueron colocados ocho sismómetros y tres medidores de presión en el fondo oceánico, a profundidades superiores a los 5,000 metros.

Los dispositivos permanecerán aproximadamente un año bajo el mar recopilando información para analizar los llamados sismos lentos, movimientos tectónicos considerados por especialistas como posibles precursores de grandes terremotos de subducción y tsunamis.

En el proyecto también participan investigadores del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

El investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, Víctor Manuel Cruz Atienza, explicó que estudios previos ya habían detectado señales importantes en esta región del país.

“En esa región hay evidencia de ese tipo de fenómenos, además de que es una zona donde no se ha presentado un gran terremoto desde 1978”, señaló.

El especialista advirtió que frente a las costas de Oaxaca existe una acumulación de energía tectónica superior a otras regiones cercanas, lo que mantiene bajo vigilancia científica constante al área.

Japón utilizará aprendizaje automático para detectar movimientos ocultos

El profesor Yoshihiro Ito, del Instituto de Investigación sobre Prevención de Desastres de la Universidad de Kioto, indicó que es la primera vez que se despliega este tipo de tecnología submarina en Oaxaca para estudiar sismos lentos.

El investigador japonés explicó que gracias al uso de sensores oceánicos y herramientas de aprendizaje automático, los especialistas han logrado identificar movimientos sísmicos de baja frecuencia que anteriormente no aparecían en registros convencionales.

“El fondo marino nos dice que allá abajo están pasando más cosas de las que alcanzábamos a ver en tierra”, expuso Ito.

La campaña científica forma parte del proyecto internacional Satreps, en el que colaboran México, Japón y El Salvador para desarrollar herramientas enfocadas en la reducción de riesgos por desastres naturales.

Semar apoyó despliegue de instrumentos en el Pacífico mexicano

Entre el 27 de abril y el 1 de mayo de 2026, especialistas realizaron el despliegue de los equipos a bordo del buque “Mazunte” de la Secretaría de Marina.

El director general del Cenapred, Enrique Guevara, señaló que la información obtenida permitirá comprender mejor el comportamiento sísmico en regiones donde históricamente se han registrado importantes movimientos tectónicos.

El operativo científico ocurre semanas después de que México realizara el Primer Simulacro Nacional 2026, en el que participaron alrededor de 37 millones de personas bajo una hipótesis de terremoto de magnitud 8.2 con epicentro frente a las costas de Guerrero.

El simulacro nacional se llevó a cabo apenas dos días después de un sismo de magnitud 6 registrado en Oaxaca, movimiento que fue perceptible en distintas zonas del sur y centro del país.