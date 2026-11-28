México y Guatemala acordaron fortalecer la coordinación en materia de seguridad y movilidad humana, mediante la renovación de sus mecanismos bilaterales y el desarrollo de acciones para acompañar el retorno de migrantes y facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.

Los compromisos se establecieron durante la XIII Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala, encabezada este viernes 27 de noviembre por el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Roberto Velasco, y el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, en la sede de la Cancillería mexicana.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco (@r_velascoa), recibió en la @SRE_mx al ministro de Relaciones Exteriores de @MinexGt, Carlos Ramiro Martínez (@CRMartinezGT), para llevar a cabo la XIII Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala. Durante la reunión, ambos cancilleres y sus comitivas dialogaron sobre los recientes resultados de la Comisión Internacional de Límites y Aguas; así como de asuntos políticos, fronterizos, migratorios, consulares, comerciales, económicos y de inversión, de movilidad laboral, desarrollo sostenible, seguridad y cooperación. "Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente Bernardo Arévalo, hemos dado un nuevo impulso a esta relación. La Comisión Binacional es el principal mecanismo para traducirla en acuerdos concretos, darles seguimiento y fijar una ruta común de trabajo", destacó el titular de la SRE, al mismo tiempo que subrayó el deseo de priorizar oportunidades para una mayor cooperación energética e interconexión ferroviaria. 🇲🇽🇬🇹 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 27, 2026

Entre los principales acuerdos se encuentra la realización de una primera sesión técnica del renovado Grupo de Alto Nivel de Seguridad, con el objetivo de mejorar la coordinación entre ambos gobiernos y fortalecer el intercambio de información.

Velasco explicó que el mecanismo tendrá una estructura actualizada y funcionará con respeto a la soberanía de México y Guatemala.

La intención es establecer una colaboración más estrecha para atender los desafíos compartidos en la zona fronteriza y avanzar en acciones conjuntas en materia de seguridad.

Acuerdan mecanismos para apoyar a migrantes

En materia migratoria, las delegaciones plantearon avanzar en dos mecanismos específicos: uno para acompañar los procesos de retorno de personas migrantes y otro para facilitar la búsqueda de quienes se encuentren desaparecidos.

El canciller mexicano destacó la importancia de construir una relación fronteriza basada en la cooperación y las oportunidades, en lugar de la desconfianza.

“Queremos que nuestra frontera sea conocida por lo que construye y no por lo que divide. Por ella deben pasar trenes, energía, cooperación y oportunidades, nunca la desconfianza ni la violencia”, expresó.

Impulsarán cooperación energética y conexión ferroviaria

Durante el encuentro, México también manifestó su interés en dar prioridad a proyectos de cooperación energética e interconexión ferroviaria con Guatemala.

Las delegaciones revisaron, además, los avances de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y abordaron distintos temas relacionados con la frontera, migración, servicios consulares, comercio, economía e inversión.

La agenda incluyó también movilidad laboral, desarrollo sostenible, seguridad y cooperación bilateral.

Destacan 30 años de los Acuerdos de Paz de Guatemala

Roberto Velasco señaló que la relación entre ambos países recibió un nuevo impulso bajo los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo.

Asimismo, recordó que el próximo 29 de diciembre se cumplirán 30 años de los Acuerdos de Paz de Guatemala, firmados en 1996 para poner fin a más de tres décadas de conflicto armado.

En ese contexto, destacó el acompañamiento que México brindó durante las negociaciones que permitieron alcanzar dichos acuerdos.

El funcionario mexicano consideró que la Comisión Binacional es el principal instrumento para transformar la voluntad política de ambos gobiernos en compromisos concretos, dar seguimiento a los resultados y mantener una agenda de trabajo compartida.

Finalmente, Velasco agradeció a su homólogo guatemalteco y a las delegaciones participantes por los trabajos realizados, y adelantó que la cooperación continuará durante los próximos meses.