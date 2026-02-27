VIE 14 FEB
México y EUA se reúnen para fortalecer combate a las drogas

Por: Carlos Nava

26 Febrero 2026, 21:12

El encuentro contó con la participación de la directora de la ONDCP, Sara Carter, y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson

En un movimiento clave para la agenda de seguridad binacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este jueves una reunión de alto nivel con la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP).

El objetivo central de este encuentro fue endurecer la ofensiva contra el tráfico de fentanilo y desmantelar las cadenas de suministro de los grupos criminales.

Refuerzo a la cooperación bilateral

El encuentro contó con la participación de la directora de la ONDCP, Sara Carter, y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

Según informó la cancillería mexicana, la mesa de trabajo se enfocó en tres ejes prioritarios: la desarticulación de rutas y precursores químicos de drogas sintéticas, frenar el flujo ilegal de armamento que llega desde el norte hacia los cárteles mexicanos e intercambio de "buenas prácticas" para abordar la crisis de salud pública en ambas naciones.

Ya golpearon al CJNG

Esta visita de la "zar antidrogas" estadounidense no es aislada. Se produce apenas días después del operativo del 22 de febrero, en el cual se confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante las reuniones en Palacio Nacional, tanto Carter como Johnson extendieron una felicitación a las autoridades mexicanas —incluyendo a los secretarios Omar García Harfuch (Seguridad) y Ricardo Trevilla (Defensa)— por el éxito de dicha operación contra uno de los capos más buscados por ambos gobiernos.

"Trabajamos día y noche con México para eliminar a los cárteles y el tráfico de droga", afirmó la ONDCP a través de sus canales oficiales.

Soberanía y resultados

La SRE subrayó que esta colaboración se mantiene bajo un esquema de "respeto irrestricto a la soberanía". Bajo esta premisa, el gobierno mexicano asegura que el seguimiento de las estrategias conjuntas ha permitido debilitar a las organizaciones criminales transnacionales, buscando proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera.

Con estas reuniones, México y Estados Unidos buscan enviar un mensaje de unidad frente al crimen organizado en un momento de reconfiguración del mapa delictivo tras la caída de liderazgos históricos.

 

