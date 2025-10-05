México y EUA refuerzan cooperación militar en 2025

La colaboración militar entre México y EUA continúa fortaleciéndose con la participación de efectivos del Ejército Mexicano en el 'Ejercicio Rotacional 2025'

La colaboración militar entre México y Estados Unidos continúa fortaleciéndose con la participación de efectivos del Ejército Mexicano en el “Ejercicio Rotacional 2025”.

Este adiestramiento conjunto, que se realiza desde 2022 con unidades de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, busca robustecer la coordinación operativa bilateral.

Del 4 de septiembre al 3 de octubre de 2025, 500 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas participaron en el entrenamiento llevado a cabo en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta, en Fuerte Johnson, Louisiana.

El objetivo central fue fortalecer la coordinación en comunicaciones y soporte logístico entre ambas fuerzas armadas, bajo principios de reciprocidad, confianza mutua y respeto a la soberanía.

Este ejercicio se suma a una serie de encuentros bilaterales que consolidan la relación militar entre ambas naciones.

En mayo, altos mandos mexicanos recibieron al General Gregory M. Guillot, Comandante del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), en Chihuahua, para presenciar ejercicios conjuntos.

En junio, autoridades de Defensa y Marina visitaron USNORTHCOM en Colorado Springs para profundizar en temas de seguridad.

En agosto, México participó en la Junta Regional de Comandantes Fronterizos en Ensenada, Baja California, y en la Conferencia Final de Planificación de “AMALGAM EAGLE 2025” en Cleveland, Ohio, centrada en la defensa aérea de cara a la Copa Mundial 2026.

Estas acciones reflejan una estrategia sostenida para consolidar la cooperación y la preparación conjunta entre México y Estados Unidos.