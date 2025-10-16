México y EUA refuerzan cooperación en seguridad y migración

De la Fuente y Marco Rubio se reunieron este miércoles en Washington para revisar los avances de la cooperación bilateral en seguridad

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunieron este miércoles en Washington para revisar los avances de la cooperación bilateral en seguridad, así como discutir temas de frontera, migración y economía.

El encuentro dio seguimiento a la primera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos, creado para coordinar acciones contra el tráfico de drogas, armas y personas, y fortalecer la aplicación de la ley en la frontera.

Según el Departamento de Estado, la conversación se centró en el progreso de la cooperación para desmantelar organizaciones criminales transnacionales, especialmente vinculadas al fentanilo y armas. Rubio destacó que la asociación con México es clave para enfrentar desafíos comunes y fomentar la prosperidad regional.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la reunión se desarrolló en un marco de diálogo respetuoso y constructivo, continuando la visita de Rubio a México el 3 de septiembre.

También se revisaron avances del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, basado en respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y colaboración coordinada.

De la Fuente estuvo acompañado por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

El encuentro reafirmó el compromiso de ambos países con la gestión ordenada de la migración y el impulso de iniciativas económicas conjuntas, consolidando la cooperación en seguridad como un pilar central de la relación bilateral.