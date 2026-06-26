México y EUA inaugurarán planta contra gusano barrenador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este sábado será inaugurada en Chiapas una planta binacional para la producción de moscas estériles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este sábado será inaugurada en Chiapas una planta binacional para la producción de moscas estériles, una herramienta clave en el combate al gusano barrenador del ganado.

La mandataria informó que la ceremonia contará con la presencia de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, como parte de los esfuerzos conjuntos entre México y Estados Unidos para frenar la propagación de esta plaga que afecta al sector pecuario.

Sheinbaum destacó que el proyecto refleja la cooperación entre ambos países en áreas como agricultura, comercio y seguridad, pese a las diferencias existentes en otros temas de la relación bilateral. Además, reiteró que México mantiene una política de colaboración con respeto a la soberanía nacional.

Planta producirá 100 millones de moscas estériles por semana

La planta, ubicada en Chiapas, fue financiada con recursos de ambas naciones y tendrá capacidad para producir hasta 100 millones de moscas estériles por semana, con el objetivo de fortalecer la estrategia de erradicación del gusano barrenador.

La plaga reapareció en México a finales de 2024, después de haber sido eliminada en 1991, provocando restricciones temporales de Estados Unidos a las importaciones de ganado mexicano y afectaciones económicas para los productores.

La técnica utilizada consiste en criar y esterilizar moscas macho para liberarlas en las zonas afectadas. Al aparearse con hembras silvestres, que solo se reproducen una vez, se interrumpe el ciclo biológico del insecto y se reduce gradualmente su población.

Las autoridades confían en que la nueva planta permitirá acelerar el control de la plaga y contribuir a la normalización del comercio ganadero entre México y Estados Unidos.