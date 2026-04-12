México y EUA impulsan modernización de cruces fronterizos

Como parte del plan, se contempla la implementación de herramientas tecnológicas y operativas para mejorar el funcionamiento de los cruces internacionales

México y Estados Unidos acordaron una estrategia conjunta para modernizar puentes y cruces fronterizos, además de reforzar la seguridad y agilizar el tránsito comercial en la frontera común, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El acuerdo se consolidó tras la reunión plenaria del Grupo Binacional México–Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, realizada el 8 y 9 de abril en Washington D.C., considerada el principal espacio de coordinación bilateral para evaluar y dar seguimiento a proyectos de infraestructura transfronteriza.

Acuerdan modernización y seguridad en la frontera

Durante el encuentro, ambos países coincidieron en que la seguridad fronteriza y la facilitación del comercio deben avanzar de forma paralela. En ese sentido, se planteó una serie de acciones enfocadas en hacer más eficientes los cruces sin descuidar el control operativo.

El subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado, Max Hamilton, señaló que estos esfuerzos permiten traducir prioridades compartidas en acciones concretas en la frontera.

Por su parte, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, afirmó que una frontera moderna y eficiente fortalece la competitividad regional, al tiempo que contribuye a garantizar la seguridad y proteger los flujos legales de comercio y personas.

Tecnología y logística para agilizar cruces

Como parte del plan, se contempla la implementación de herramientas tecnológicas y operativas para mejorar el funcionamiento de los cruces internacionales. Entre ellas destacan:

La inspección conjunta de mercancías, la modernización de sistemas aduanales y el uso de mecanismos de revisión no intrusiva (RNI), que permiten verificar carga sin detener completamente su tránsito.

Además, se busca fortalecer la coordinación entre autoridades de ambos países para optimizar los tiempos de cruce, reducir filas y mejorar la vigilancia ante posibles actividades ilícitas.

Proyectos estratégicos en la frontera

En el marco de la reunión, se revisaron avances en diversos proyectos clave a lo largo de la frontera, incluyendo la ampliación y modernización de infraestructura en puntos estratégicos.

Entre ellos destaca el fortalecimiento del Puente Internacional III en Nuevo Laredo, considerado uno de los principales nodos comerciales entre ambos países, así como el desarrollo de nuevos cruces como Otay Mesa II y proyectos logísticos en zonas como Piedras Negras y Matamoros.

Estas obras buscan incrementar la capacidad operativa y reorganizar el flujo de mercancías, permitiendo una distribución más eficiente del tráfico entre cruces fronterizos.

Impacto en el comercio bilateral

La frontera México–Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, con un intercambio comercial diario de gran escala. Por ello, la modernización de cruces representa un factor clave para fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte.

El plan también contempla una reorganización del tránsito en regiones específicas, con el objetivo de especializar cruces para carga o pasajeros y evitar saturaciones en puntos críticos.

Con estas acciones, ambos países buscan reducir costos logísticos, mejorar tiempos de traslado y aumentar la competitividad en el marco del tratado comercial de la región.

Coordinación binacional a largo plazo

La SRE informó que, como resultado del encuentro se lograron avances en la consolidación de mecanismos técnicos de coordinación entre autoridades, así como en la definición de rutas de seguimiento para proyectos prioritarios.

También se acordó fortalecer la planeación binacional a largo plazo en materia de infraestructura, seguridad y logística, además de reforzar la coordinación interinstitucional para optimizar los flujos transfronterizos.

En la reunión participaron dependencias mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como representantes estatales de la franja fronteriza.

Por parte de Estados Unidos asistieron funcionarios de los Departamentos de Estado, Transporte y Comercio, además de agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El acuerdo forma parte de una estrategia regional orientada a consolidar una frontera más eficiente, segura y competitiva frente a los retos del comercio global.