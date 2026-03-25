México y EUA endurecen defensa de propiedad intelectual del T-MEC

Ambos países crearán un grupo de trabajo para combatir delitos y reforzar la aplicación de la ley en el marco de la revisión del T-MEC

México y Estados Unidos acordaron fortalecer los mecanismos de protección de la propiedad intelectual y endurecer la persecución de los delitos en esta materia, como parte de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para este año.

La Secretaría de Economía (SE) informó que ambas naciones instalarán un grupo de trabajo conjunto con el objetivo de incrementar las investigaciones penales, mejorar el uso de técnicas de aplicación de la ley y lograr procesos judiciales más efectivos que disuadan las violaciones a los derechos de propiedad intelectual.

De acuerdo con la dependencia mexicana, este grupo estará integrado por autoridades de la propia SE y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, quienes coordinarán esfuerzos para elevar la eficacia en la protección de derechos de autor y marcas.

El plan contempla también la creación de una mesa redonda con actores clave en materia de propiedad intelectual. En este espacio, las partes interesadas podrán exponer problemáticas ante autoridades mexicanas y confirmar los mecanismos para canalizar casos hacia procesos penales.

La estrategia busca cerrar brechas en la aplicación de la ley y fortalecer la cooperación bilateral en un tema considerado prioritario para ambos gobiernos.

Revisión del T-MEC en marcha

Estos compromisos se enmarcan en la revisión del T-MEC, cuya primera ronda inició recientemente con la visita a Washington del titular de Economía, Marcelo Ebrard.

Las negociaciones se desarrollan bajo tres ejes principales: la reducción de importaciones, especialmente provenientes de Asia, el cumplimiento de reglas de origen y la seguridad de las cadenas de suministro.

El acuerdo también ocurre en medio de una investigación en curso por parte de autoridades estadounidenses bajo la Sección 301. Según el Gobierno mexicano, este proceso no modificará las reglas comerciales vigentes entre ambos países, sino que busca dotarlas de mayor sustento jurídico.