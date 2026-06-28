México y EUA combatirán gusano barrenador con moscas estériles

Por: Carlos Nava 27 Junio 2026, 13:42 Compartir

Esta instalación estratégica binacional representa un pilar científico y diplomático en la batalla contra una de las plagas más devastadoras para el sector

En un esfuerzo sin precedentes para blindar la sanidad animal de la región, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG). Esta instalación estratégica binacional representa un pilar científico y diplomático en la batalla contra una de las plagas más devastadoras para el sector pecuario. El complejo, cuya construcción tomó 12 meses, tiene la capacidad de producir semanalmente 100 millones de insectos estériles. Su importancia radica en que es el núcleo operativo para contener la plaga, protegiendo una actividad económica fundamental para la seguridad alimentaria de ambos países. La estrategia de dispersión de moscas estériles corta el ciclo de reproducción del parásito, lo que evita pérdidas millonarias en el patrimonio ganadero. Durante el evento, la presidenta resaltó que las plagas no conocen fronteras y que la mejor respuesta es sumar capacidades. "Esta planta demuestra que cuando la ciencia y la cooperación caminan de la mano, los beneficios llegan a nuestros pueblos", puntualizó.

Asimismo, enfatizó que este proyecto envía un mensaje global de que la cooperación entre naciones soberanas siempre será más poderosa que la confrontación.

El financiamiento y la experiencia técnica de los Estados Unidos han sido clave para materializar esta obra. Al respecto, el embajador estadounidense Ronald D. Johnson anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para elevar la producción de moscas en México y blindar los mecanismos de prevención de los dos países. Por su parte, la secretaria de Agricultura de EU, Brooke L. Rollins, calificó la inauguración como un gran logro de la alianza bilateral.

La magnitud del combate binacional ya reporta cifras contundentes operadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México:

Inspección de 5.3 millones de cabezas de ganado y verificación de 84 mil cargamentos.

y verificación de 84 mil cargamentos. Liberación de 7 mil millones de moscas estériles previas a esta inauguración.

previas a esta inauguración. Colocación de 578 mil trampas artesanales que han capturado más de 13 millones de moscas.

El proyecto ha movilizado a más de 2,000 especialistas y miles de técnicos y sembradores locales, consolidando a Chiapas como el punto de partida de una defensa sanitaria que resguarda el bienestar y la prosperidad de toda la región.