México y EUA aplazan una semana las negociaciones del T-MEC

Las conversaciones sobre la revisión del tratado se realizarán el 28 y 29 de septiembre en Washington. Hasta el momento no se ha informado del motivo

Las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos fueron pospuestas una semana y ahora se llevarán a cabo los próximos 28 y 29 de septiembre en Washington, en el marco de la revisión del Tratado entre México, EUA y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, las reuniones estaban previstas originalmente para la semana del 21 de septiembre.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente la razón del cambio de fechas.

El encuentro será la cuarta ronda formal de conversaciones entre México y Estados Unidos para avanzar en la revisión del acuerdo comercial de América del Norte, vigente desde 2020.

Entre los temas que se encuentran sobre la mesa están las reglas de origen, el contenido regional de los productos y las condiciones para reducir la dependencia de componentes provenientes de países fuera de Norteamérica, particularmente de China. Estados Unidos también ha planteado mayores requisitos para sectores como automotriz, electrónicos y equipos relacionados con inteligencia artificial.

Las conversaciones adquieren relevancia para México debido al peso que tiene el mercado estadounidense en sus exportaciones.

¿Qué temas se analizan en la revisión del T-MEC?

En paralelo, ambos gobiernos han mantenido reuniones para abordar temas como aranceles, cadenas de suministro, inversión y comercio bilateral.

La revisión del T-MEC ocurre además en un escenario distinto al de años anteriores, pues Canadá mantiene conversaciones separadas con Estados Unidos y persisten diferencias comerciales entre ambos países.

La nueva ronda de negociaciones será seguida de cerca por los sectores exportadores y manufactureros, particularmente aquellos que dependen de las reglas de origen del tratado para mantener condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense.