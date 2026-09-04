México y España firman alianza en inteligencia artificial

El ministro Óscar López invitó a firmas mexicanas a invertir en su país tras consolidar compromisos en innovación gubernamental.

Con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad, conectividad y simplificación de trámites, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de México y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España firmaron un memorándum de entendimiento.

En un comunicado emitido este jueves, la ATDT apuntó que durante el acto protocolario, el titular de la Agencia, José Peña Merino, se refirió a los proyectos estratégicos como la Nube MX, el Plan Nacional de Ciberseguridad, el programa nacional de simplificación y digitalización de trámites.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, quien cumple una visita oficial a México, destacó que su estrategia digital se concentra en cuatro ejes: empresas, industria, derechos y formación.

También incluye actualización regulatoria, capacitación en universidades y cursos, vinculación con la industria, apoyo a empresas y proyectos de infraestructura, con participación de inversión pública y privada.

La firma del acuerdo, ocurrido en la sede de la ATDT en Ciudad de México, estableció "una colaboración enfocada en compartir experiencias y buenas prácticas" en los ámbitos de centros de datos, IA aplicada a servicios públicos, conectividad, identidad digital, simplificación de trámites y atención ciudadana; ciberseguridad y gestión de desastres.

Contempla también el desarrollo de programas de capacitación, investigación y proyectos conjuntos, además de la colaboración con el sector privado, instituciones académicas y centros de investigación.

La Agencia indicó que con este acuerdo se estrecha el intercambio de conocimiento y capacidades para impulsar proyectos conjuntos, ampliar la colaboración entre gobierno, academia y sector privado, y aprovechar la tecnología como una herramienta para generar mejores servicios y mayores oportunidades para las personas.

En otro evento, López llamó este jueves a las empresas mexicanas a apostar por España como destino de sus inversiones, al asegurar que el país ofrece “las mejores condiciones” por su crecimiento económico, energía renovable y conectividad digital.

“España ofrece las mejores condiciones para la inversión”, afirmó López durante un desayuno de trabajo en la residencia de la Embajada española en Ciudad de México, donde defendió el “gran momento económico” del país y vinculó el apetito inversor a una oferta de "energía limpia y barata".

Durante su visita, López se reunió también con la secretaria mexicana de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, con quien abordó los planes españoles contra la corrupción y las estafas telefónicas y por mensajes de texto, que han permitido bloquear más de 300 millones de llamadas fraudulentas, además de cooperación para formar empleados públicos.

Ambos gobiernos preparan además el Foro Digital Iberoamericano de noviembre en Madrid, centrado en derechos digitales, protección de menores, conectividad, ciberseguridad, transformación administrativa e inteligencia artificial confiable y soberana.