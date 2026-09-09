México y China fortalecen cooperación en reunión bilateral

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, se reunió en Beijing con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, para revisar la agenda bilateral y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre ambos países.

Durante el encuentro, realizado como parte de la visita oficial de Velasco a China, el funcionario mexicano reiteró la disposición de México para mantener una relación constructiva con el país asiático y buscar soluciones conjuntas frente a desafíos de interés común.

Este lunes, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, para identificar nuevas oportunidades de colaboración y conversar sobre el desarrollo de soluciones conjuntas frente a desafíos… pic.twitter.com/ITVaeOMD4p — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 7, 2026

Velasco propuso dar continuidad al Mecanismo de Consultas Políticas entre las Cancillerías de ambos países, con el propósito de establecer una ruta de trabajo conjunta para los próximos años.

También planteó avanzar mediante programas concretos en áreas consideradas prioritarias para México, entre ellas salud, educación, ciencia, innovación, medio ambiente y desarrollo rural.

Destacó que México busca mantener relaciones de cooperación y diálogo con todas las naciones y señaló que ambos países comparten principios como el respeto a la soberanía, la igualdad entre los Estados y la no intervención.

“Hemos defendido estos valores históricamente, los cuales encuentran eco en los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica promovidos por China”, afirmó Velasco.

Durante la reunión, recordó la posición histórica de México respecto a China y señaló que el país votó en 1971 a favor de la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Señaló que, desde entonces, México mantiene su adhesión al principio de una sola China, como parte de su política exterior independiente.

Educación y salud, entre las prioridades

La conversación también abordó el fortalecimiento de la cooperación en educación y salud, dos de los ámbitos que han marcado históricamente la relación entre México y China.

En materia educativa, ambas partes destacaron los programas de becas e intercambio académico como mecanismos que han permitido ampliar los vínculos entre sus sociedades y generar beneficios para ambos países.

En el ámbito multilateral, Velasco señaló que México y China mantienen un diálogo cada vez más activo en espacios como el G20 y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Reconoció además el papel de China como anfitriona de la próxima Cumbre de Líderes de APEC, prevista para noviembre en Shenzhen.

Una exposición mexicana suma más de 200,000 visitantes

Los intercambios culturales también formaron parte de la reunión. Velasco destacó que las actividades artísticas y culturales representan una oportunidad para ampliar el conocimiento entre ambos pueblos.

Como ejemplo, mencionó la exposición “On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas”, instalada en el Museo de Shanghái, que reúne cerca de 3 mil piezas arqueológicas y artísticas provenientes de México.

La muestra abrió sus puertas el pasado 8 de julio y, de acuerdo con lo señalado durante el encuentro, ya superó los 200,000 visitantes.

Cabe señalar que Velasco estuvo acompañado por Jesús Seade Kuri, embajador de México en China; Efraín Guadarrama Pérez, jefe de la Unidad de Proyección para la Diplomacia Política Exterior y Organización Interinstitucional de la SRE; y Sergio Kwiatek, jefe de Oficina del embajador y encargado de Asuntos Políticos de la Embajada.

Por la delegación china participaron Cai Wei, ministro asistente de Relaciones Exteriores; Zhang Run, director general para América Latina y el Caribe; y Sun Yi, director general adjunto para América Latina y el Caribe.