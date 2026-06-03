México y Canadá respalda extender el T-MEC por 16 años más

México y Canadá anunciaron este martes que buscará extender el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) con Estados Unidos por al menos 16 años más

México y Canadá anunciaron este martes que buscará extender el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) con Estados Unidos por al menos 16 años más.

Durante el encuentro empresarial México-España, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que este acuerdo comercial podría estar vigente durante más tiempo, pero enfatizó el plazo.

"México está en la intención, en la postura, de que hay que extender el tratado. Recuerda que el tratado va a estar vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera a 16 años."

Mencionó que la reducción de aranceles sobre el acero, aluminio y cobre a través del decreto firmado por el presidente Donald Trump deberá someterse a revisión.

"Ya la estamos revisando en detalle con la industria. En síntesis, es una reducción en tasas de las tarifas, o en proporción de las tarifas, o aranceles, y estimamos que el efecto puede ser positivo. Es en donde tenemos hasta hoy el análisis, porque hay que revisar muchos supuestos junto con la industria del acero, aluminio y cobre."

Canadá desea renovar T-MEC ante recientes tensiones con Estados Unidos

Esto sucede después de que el ministro de Comercio, Dominic LeBlanc, comunicó que Canadá desea renovar el Tratado de Libre Comercio ante las recientes tensiones con Washington.

De acuerdo con diversos medios, Canadá recomendó formalmente la renovación del acuerdo "por otros 16 años", aunque reconoció que los otros socios pueden exigir cambios en el pacto comercial.

Aunque LeBlanc tiene previsto reunirse con su homólogo estadounidense, Jamieson Greer, la administración ha dado señales de que no quiere buscar modificaciones importantes, especialmente en sectores como el automóvil y el acceso al mercado lácteo canadiense.

A través de una carta, LeBlanc defendió que el tratado es “altamente beneficioso” para las tres economías y para la integración industrial norteamericana, aunque admitió que será “esencial” negociar los aranceles impuestos por Trump.

Si los tres países acuerdan renovarlo antes del 1 de julio, el pacto se extendería automáticamente durante otros 16 años.