Se destacó la importancia de profundizar la relación bilateral mediante acciones concretas y una visión de futuro compartida

En el marco de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este lunes una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para refrendar la asociación estratégica entre sus países.

Durante el encuentro, se revisaron los avances del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, una ruta conjunta que permitió, en tan solo un año, concretar 32 acciones distribuidas en cuatro pilares: prosperidad, movilidad, seguridad y sustentabilidad.

A través de redes sociales, la presidenta compartió una fotografía en donde señaló que se cuenta con una "extraordinaria relación" con Canadá y que busca ser ampliada.

Reunión bilateral con el primer ministro Mark Carney. Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año. Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro. https://t.co/ZHBPUpDtc7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026 Ambos reconocieron la importancia de este mecanismo de cooperación, presentado en la Ciudad de México en 2025, y coincidieron en ampliar sus alcances a partir de los resultados obtenidos. Asimismo, destacaron la importancia de profundizar la relación bilateral mediante acciones concretas y una visión de futuro compartida. México, segundo socio comercial de Canadá En materia económica, se destacó que México se ha consolidado como el segundo socio comercial de Canadá, además de posicionarse como proveedor estratégico en sectores como el automotriz, agroalimentario, dispositivos médicos y farmacéutico. Ambos líderes manifestaron su interés en aprovechar el momento que atraviesa la relación bilateral para ampliar la cooperación en distintos temas de la agenda compartida, en beneficio de sus respectivas poblaciones. Revisan nuevas rutas de comercio marítimo Durante la reunión, Sheinbaum y Carney también revisaron propuestas de interconectividad marítima para impulsar nuevas rutas comerciales entre ambos países. El objetivo de estas iniciativas es ampliar y diversificar la oferta bilateral, mediante alternativas que fortalezcan el intercambio comercial entre México y Canadá.