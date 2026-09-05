México y Canadá deben defender sus intereses juntos: Trudeau

Trudeau relató que en la primavera de 2018 existieron fuertes presiones para apresurar la firma del acuerdo antes de las elecciones federales en México

México y Canadá deben mantener la firmeza, colaborar de manera cercana y evitar acuerdos comerciales en los que una nación prospere a expensas de la otra.

Así lo sostuvo el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau durante su participación en el encuentro México Siglo XXI “Crea tu momento”.

Ante un aforo de 10,000 becarios, Trudeau rememoró la renegociación del acuerdo comercial del T-MEC y destacó que la coordinación estratégica entre los gobiernos de México y Canadá resultó fundamental para resistir los intentos de Estados Unidos por negociar tratados de forma independiente.

Consultado sobre cómo responder ante actores de mayor poder geopolítico que buscan imponer sus condiciones, el exmandatario recomendó serenidad y fortaleza.

“Hay que mantenerse firme con calma, no dejarse provocar por palabras o insultos, saber quién eres, conocer lo que quieres y apoyarte en tus amigos y aliados”, declaró.

La estrategia del T-MEC

Durante su intervención, Trudeau relató que en la primavera de 2018 existieron fuertes presiones para apresurar la firma del acuerdo antes de las elecciones federales en México.

No obstante, la postura de México de alejarse temporalmente de la mesa de negociación redefinió los términos finales a favor de la región.

“Ser capaz de alejarte de un mal acuerdo y mantenerte firme, aunque sepas que puede doler un poco, es realmente importante. Eso hicimos en 2018 y seis meses después logramos juntos un acuerdo mucho mejor”, explicó el político canadiense, agregando que su experiencia previa como guardia de seguridad en centros nocturnos le enseñó a reducir tensiones y dejar de lado el ego durante las negociaciones.

Cooperación regional sin esquemas de "ganar-perder"

Trudeau enfatizó que la alianza entre México y Canadá no busca constituirse como un bloque en contra de Estados Unidos, sino como una herramienta para consolidar la competitividad de toda la región.

Negociaciones sostenibles: “No existe realmente un ganar-perder en la política internacional. Si un país gana y otro pierde, habrá consecuencias algunos años o décadas después que terminarán haciendo perder incluso al supuesto ganador”.

Protección del empleo: La relación bilateral fortalece las cadenas de suministro, las inversiones y los puestos de trabajo en los tres países.

Visión conjunta: “México y Canadá deben continuar firmes, ser razonables y trabajar juntos como grandes amigos. Eso beneficiará a todos, incluidos los estadounidenses”.

El ex primer ministro concluyó que defender los principios propios frente a asimetrías de poder permite alcanzar acuerdos equitativos que protejan el desarrollo económico de Norteamérica a largo plazo.