México y Australia fortalecen agenda bilateral rumbo a 60 años

Roberto Velasco y Penny Wong dialogaron sobre la relación bilateral, el grupo MIKTA, el derecho internacional humanitario y las prioridades del G20

En el marco de las actividades del Grupo de los Veinte (G20), el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, sostuvo un encuentro con su homóloga australiana, Penny Wong, para abordar temas de la agenda bilateral y la cooperación entre ambos países.

Durante la reunión, los funcionarios destacaron los trabajos que se llevan a cabo con motivo del 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Australia, una conmemoración que busca reconocer la trayectoria de los vínculos entre ambas naciones.

En el marco del G20, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión con su homóloga australiana, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia (@dfat), Penny Wong (@SenatorWong), con quien destacó los trabajos realizados para la conmemoración del 60 aniversario de relaciones diplomáticas. El titular de la @SRE_mx subrayó las agendas que se impulsan en el marco del grupo MIKTA, el compromiso con el derecho internacional humanitario y las prioridades en el G20. 🇲🇽🇦🇺 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 31, 2026 De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Velasco también hizo referencia a las agendas que México y Australia impulsan en el marco del grupo MIKTA, integrado además por Indonesia, Corea del Sur y Turquía. Otro de los asuntos abordados fue el compromiso compartido con el derecho internacional humanitario, así como las prioridades que se promueven dentro del G20. El encuentro permitió dar seguimiento a los temas de interés común y reafirmar la importancia del diálogo entre México y Australia en los espacios multilaterales. La reunión entre Roberto Velasco y Penny Wong se realizó como parte de las actividades diplomáticas desarrolladas durante el encuentro del G20.