México vivirá su primer Grito de Independencia dado por una mujer

La presidenta Claudia Sheinbaum será la primera mujer en entonar tres veces el enérgico '¡Viva México!', después de que 65 presidentes lo hicieran antes

Los 46,800 metros cuadrados de la Plaza de la Constitución de la capital mexicana acogerán durante la noche de este lunes el primer grito de independencia de una presidenta en la historia de México, después de 215 años del inicio de la lucha por la emancipación del imperio español en 1810.

La presidenta Claudia Sheinbaum será la primera mujer en entonar tres veces el enérgico '¡Viva México!', después de que 65 presidentes lo hicieran antes que ella frente a los centenares de miles de personas que se reúnen la noche del 15 de septiembre en una de las mayores plazas del mundo, el Zócalo.

A las 23:00 hora local, tras los conciertos de Alejandra Ávalos, el grupo Legado de Grandeza y La Arrolladora Banda El Limón, Sheinbaum evocará el llamado a la independencia de 1810, con el tocar de las campanas de Palacio Nacional, el ondeo de la bandera de la república y brindando honores a los héroes patrios de la nación que lucharon durante los 11 años de guerra por la independencia.

El hecho de que una mujer encabece la ceremonia es motivo de especial orgullo para muchas mexicanas, como Marta García, quien asegura que "ya era tiempo de que hubiera una presidenta", convencida de la necesidad del cambio.

En 2024, el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), congregó en su último grito como presidente a 280,000 personas repartidas entre la plaza capitalina y los 700 metros de la Avenida Francisco I. Madero, que la comunican con el Palacio de Bellas Artes.