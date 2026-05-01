México suma 259 casos de miasis por gusano barrenador en humanos

El estado de Chiapas continúa encabezando la lista nacional con 122 registros, lo que representa el 47.1 % del total de los casos

A un año de que se confirmara el primer contagio de miasis por gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en territorio nacional, México acumula ya un total de 259 casos confirmados, según el más reciente informe de la Secretaría de Salud con corte al 24 de abril de 2026.

La emergencia sanitaria, que inició formalmente el 17 de abril de 2025 con la detección del parásito en una mujer de 77 años en el municipio de Acacoyagua, Chiapas, se ha extendido rápidamente. Actualmente, son 14 las entidades federativas afectadas por este brote, el cual impacta de manera desproporcionada a las poblaciones rurales.

Chiapas se mantiene como el epicentro

El estado de Chiapas continúa encabezando la lista nacional con 122 registros, lo que representa el 47.1 % del total de los casos. Le siguen en incidencia los estados de Veracruz con 25 casos, Yucatán con 24 y Oaxaca con 22.

Otros estados que han reportado la presencia del parásito son Guerrero con 18 casos, Quintana Roo con 13, Campeche con 9 y Tabasco con 8. En la zona centro y norte, se han confirmado registros en Puebla con 6, San Luis Potosí con 5, Estado de México con 3 y Michoacán con 2. Finalmente, Tamaulipas e Hidalgo reportan un caso cada uno.

Perfil de riesgo y zonas afectadas

De acuerdo con el informe “Panorama Epidemiológico de Miasis por C. hominivorax en humanos 2026”, el 68 % de los contagios se han identificado en zonas rurales, mientras que el 32 % restante corresponde a entornos urbanos.

Las autoridades sanitarias destacaron que la reproducción del insecto está vinculada a la presencia de animales de sangre caliente; sin embargo, el 54 % de los pacientes reportó no haber tenido contacto directo con animales previo a la infección.

El reporte demográfico revela que los hombres son los más afectados, representando el 72 % de los pacientes. Asimismo, el grupo de edad más vulnerable es el de los adultos mayores de 60 años, quienes concentran el 61 % de los registros confirmados.

La edad promedio de los afectados se sitúa en los 54 años, aunque el rango de edad detectado es sumamente amplio, abarcando desde jóvenes de 12 años hasta adultos de 93 años.

Saldo mortal y advertencias sanitarias

Hasta el cierre de la semana epidemiológica 15, la cifra de víctimas fatales se mantiene en dos personas, con fallecimientos registrados en los estados de Oaxaca y Yucatán. No se reportaron nuevos decesos en la última actualización.

La Secretaría de Salud enfatizó que la miasis humana suele ser un reflejo del incremento de la enfermedad en animales. Por ello, instan a la población a reforzar las medidas de vigilancia en heridas abiertas, tanto en personas como en ganado y mascotas, para evitar que la mosca deposite sus huevecillos y se propague la infestación.