México subraya importancia de vacunarse ante brote de sarampión

El Gobierno de México insistió en que la "principal herramienta" disponible para combatir el sarampión es la vacunación contra la enfermedad viral, ante el brote de casos que vive el país desde al año pasado.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud instó a reforzar las medidas contra el sarampión, cuya vacuna, recordó, es "segura, gratuita y altamente eficaz".

Asimismo, subrayó que esta enfermedad está bajo monitoreo constante por parte de las autoridades a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que permite "detectar los casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria".

Según cifras oficiales, desde el año pasado hay más de 6,800 casos corroborados en los 2 estados del país, mientras que algo más de 2,000 permanecen bajo estudio.

Durante este periodo, las autoridades sanitarias de México pusieron más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión a nivel nacional, "priorizando a niñas, niños y población susceptible".

"Cabe destacar que más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación. Los cuadros graves y las defunciones se concentran principalmente en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados", agregó la nota informativa.

Ante esta situación, la secretaría de Salud activó desde un principio los protocolos de contención, que incluye medidas como el despliegue de equipos de respuesta rápida ante posibles eventualidades, así como la búsqueda activa de casos y la intensificación del programa de vacunación.

Cuestionada por el aumento de casos en su conferencia de prensa diaria, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que hay "suficientes dosis", de modo que pidió a la población que vaya a vacunarse, particularmente los menores de edad.

"Hay suficientes vacunas y están en todos los centros de salud del país", subrayó la mandataria.

Está previsto que este martes acudan autoridades sanitarias a la conferencia presidencial para ofrecer un informe sobre el estado actual de la enfermedad viral.