México será sede de la cumbre APEC en 2028, confirma Economía

El anuncio se dio durante el encuentro en Corea del Sur, donde también avanzaron diálogos comerciales y se reforzó relación con economías clave del Pacífico.

México será la sede de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en 2028, confirmó la Secretaría de Economía, tras el consenso de los líderes de las 21 economías participantes.

Marcelo Ebrard, titular de la dependencia, destacó que este hecho vuelve a colocar al país como puente entre América y Asia dentro de la agenda comercial global.

El funcionario afirmó que el respaldo de las economías al país refleja el peso que se le reconoce a México en las discusiones económicas multilaterales. En este marco, Ebrard también sostuvo conversaciones con el presidente de China, Xi Jinping, y otros líderes con quienes México mantiene relación estratégica en comercio.

Durante su exposición ante las economías asistentes, presentó la estrategia del Plan México para impulsar y aumentar el contenido nacional en producción, y afirmó que este reconocimiento internacional también responde al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente en la relación con Estados Unidos y los avances en acuerdos comerciales.

Avances con Estados Unidos

Ebrard sostuvo reuniones con funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el representante comercial, Jamieson Greer. Aseguró que existe buen progreso en los temas pendientes acordados entre ambos países para evitar distractores rumbo a la revisión del T-MEC en 2026.

El secretario adelantó que en los próximos días podría sostenerse otra reunión en Washington para continuar con los avances y seguimiento bilateral.