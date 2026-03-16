México reporta avance del 85 % en limpieza en playas de Veracruz

Autoridades federales reportan 85% de avance en la limpieza de playas de Veracruz y Tabasco afectadas por hidrocarburo, tras el derrame registrado

El Gobierno de México informó que más de 90 toneladas de residuos impregnados de hidrocarburo han sido recolectadas en playas de Veracruz y Tabasco, tras el derrame registrado hace dos semanas en el Golfo de México.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las labores de limpieza presentan un avance aproximado del 85 por ciento, con la participación de más de 200 personas desplegadas en la zona.

La dependencia señaló que continúa la evaluación y atención de la presencia de hidrocarburo en el litoral, mientras se mantienen las acciones para proteger los ecosistemas costeros.

Como parte de los trabajos de supervisión, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Semarnat, Marina Robles, junto con la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, realizaron un sobrevuelo de reconocimiento en la zona afectada.

Contención y almacenamiento del hidrocarburo

Para el manejo adecuado del material recolectado, las autoridades habilitaron celdas de almacenamiento temporal, además de implementar acciones de contención en cuerpos de agua, como la Laguna del Ostión.

Las brigadas también mantienen recorridos de vigilancia y limpieza para evitar que el hidrocarburo continúe afectando áreas naturales y ecosistemas costeros.

Las autoridades han señalado que el derrame que contaminó varios kilómetros del litoral provendría de un buque petrolero en aguas de Tabasco, aunque hasta ahora no se ha informado qué empresa sería responsable.

El Gobierno federal indicó que continúa el análisis de corrientes marinas y vientos para reforzar las acciones de contención y determinar el comportamiento de las manchas detectadas en la costa.

De acuerdo con modelos oceanográficos analizados por especialistas, el hidrocarburo se desplaza desde el mar hacia la costa.

En la atención de la emergencia participan diversas dependencias, entre ellas Petróleos Mexicanos, Secretaría de Marina, Semarnat, Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, además de autoridades estatales de Veracruz y Tabasco.

Las brigadas de limpieza también cuentan con el apoyo de pescadores, autoridades locales y comunidades costeras, quienes colaboran en la recolección de residuos y la protección de las playas afectadas.