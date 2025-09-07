México repatria a connacional deportado por EUA a Sudán del Sur

México repatrió a un connacional, quien fue deportado por Estados Unidos a Sudán del Sur junto con otros siete ciudadanos de distintos países

México repatrió a un connacional, quien fue deportado por Estados Unidos a Sudán del Sur junto con otros siete ciudadanos de distintos países, informó este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores del país africano.

En un comunicado, la representación diplomática anunció la "repatriación exitosa" de Jesús Muñoz Gutiérrez, ciudadano de México, a su país de origen y recordó que había sido deportado a la República de Sudán del Sur por los Estados Unidos "como ciudadano de un tercer país".

Apuntó que la repatriación fue llevada a cabo por los Gobiernos de Sudán del Sur y de México, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores sursudanes y la Embajada de México en Addis Abeba, Etiopía.

"El proceso se llevó a cabo en plena conformidad con el derecho internacional pertinente, los acuerdos bilaterales y los protocolos diplomáticos establecidos", indicó el comunicado.

La nota señaló que Muñoz Gutiérrez fue trasladado formalmente bajo la custodia de Alejandro Estivill Castro, embajador designado de México en Sudán del Sur, en virtud de los acuerdos alcanzados conjuntamente por ambos gobiernos.

"El Ministerio expresa su sincero agradecimiento al Gobierno de México por su cooperación y compromiso constructivo a lo largo de este proceso, que garantizó un traslado fluido y ordenado, en consonancia con el respeto mutuo y las normas internacionales", finalizó.

En mayo pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su Gobierno no fue informado sobre la deportación por parte de Estados Unidos de un migrante mexicano a Sudán del Sur, quien fue expulsado junto con otros siete de distintos países.

Sheinbaum se refería al caso de Jesús Muñoz Gutiérrez, un ciudadano mexicano que estaba detenido en Estados Unidos acusado de homicidio y quien fue deportado al país africano.

Según detalló Sheinbaum, el Gobierno estadounidense no realizó el protocolo que existe para que los ciudadanos mexicanos sean repatriados al país, el cual es diferente para personas que cometieron algún delito, como el caso Muñoz Gutiérrez.

En esos días, organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes presentaron un recurso de emergencia ante la corte en Massachusetts para que interviniera denunciando que al menos dos de sus clientes les habían informado que serían enviados a Sudán del Sur.