México repatria a 36 connacionales tras terremoto en Colombia

El canciller Roberto Velasco agradeció a la Embajada Colombiana por todas las facilidades brindadas para retornar a estas personas

El Gobierno de México repatrió la madrugada de este jueves a 36 connacionales que se encontraban en Colombia tras sufrir el terremoto de magnitud 7.4 que dejó al menos 265 personas sin vida.

Los mexicanos provenientes del Aeropuerto de Matecaña, en la ciudad de Pereira, fueron trasladados a bordo de la aeronave C-130 Hércules, acompañados de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se informó que los 36 connacionales se encuentran en buen estado de salud, luego de que la aeronave aterrizara alrededor de la medianoche en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México.

Por su parte, el canciller Roberto Velasco agradeció a la Embajada Colombiana por todas las facilidades brindadas para retornar a estas personas.

Por su parte, la Embajada de México en Colombia continúa desplegando distintas acciones de asistencia consular y contacto permanente con los connacionales que aún se encuentran en territorio colombiano para facilitar su salida del país.

Por ello, el Gobierno Federal puso a disposición de quienes requieran asistencia u orientación consular el teléfono de emergencia de la Embajada de México en Colombia:

+57 313 878 6028.

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