México registra 4,500 fosas clandestinas; oculta datos de comunes

No existen registros públicos claros sobre las fosas comunes y los espacios donde el Estado resguarda a miles de cadáveres sin identificar

En México, hay más de 4,500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos, pero las cifras varían entre autoridades y no existen registros públicos claros sobre las fosas comunes y los espacios donde el Estado resguarda a miles de cadáveres sin identificar, según advirtieron especialistas este martes.

Al presentar la última actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, las expertas coincidieron en que la magnitud de la crisis forense en México es difícil de dimensionar debido a las discrepancias entre los registros oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales y los reportes de prensa.

En México, las fosas comunes son operadas por el Estado en morgues o panteones públicos y son gestionadas por fiscalías y servicios forenses para inhumar cuerpos no identificados o no reclamados, mientras las clandestinas están asociadas al crimen organizado y se ubican en zonas rurales o casas de seguridad de la delincuencia donde se ocultan víctimas de homicidio y desaparición forzada.

Entre 2006 y 2024, las fiscalías estatales reportaron 5,532 fosas clandestinas, mientras que la FGR reconoció únicamente 630 fosas en el mismo periodo, una diferencia de 4,902 sitios, de acuerdo con la plataforma.

En ese mismo periodo, las fiscalías estatales informaron la exhumación de 6,998 cuerpos y 6,122 fragmentos de restos humanos, concentrados (el 36 %) en Jalisco (1,120 cuerpos), Sonora (894) y Guanajuato (506).

Sin embargo, fuentes periodísticas documentaron 3,637 fosas y 8,541 cuerpos, lo que sugiere que una parte de los hallazgos no fue registrada por las autoridades, según el registro ciudadano.

Pamela Benítez, analista de datos de la organización Data Cívica, apuntó que en el estado de Guerrero, la cifra de fosas para 2013-2021 disminuyó en el reporte de 2024 frente al de 2023, un patrón que, aseguró, se repite en Sinaloa y otros estados del país.

Además, señaló discrepancias notables entre autoridades, como ocurrió en 2024, cuando la FGR reportó 18 hallazgos en todo el país, frente a 786 reportes de las fiscalías estatales.

"México enfrenta un desastre forense sin precedentes. Miles de cuerpos no identificados permanecen bajo resguardo del Estado en fosas comunes, panteones ministeriales y morgues", indica el diagnóstico.

De la opacidad a la desaparición forzada

Edith Hernández, integrante del colectivo Regresando a Casa Morelos, denunció que las familias enfrentan una negativa sistemática de información por parte de las autoridades sobre las fosas comunes, pese a que el Estado mexicano está obligado a transparentar estos datos.

"Decimos que es una desaparición forzada porque sí tiene que ver el Estado, las autoridades, en ocultar estos cuerpos y una muestra también es que ocultan la información de dónde están ubicadas las fosas o cuántos cuerpos hay en cada fosa", advirtió.

México acumula más de 133,000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

Además, cifras oficiales estiman alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar en el país.