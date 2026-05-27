México refuerza vigilancia por brote de ébola

México implementará filtros sanitarios y vigilancia epidemiológica por el brote de ébola, aunque descartó casos y aseguró bajo riesgo

Autoridades mexicanas anunciaron este martes un reforzamiento de las medidas preventivas contra el ébola mediante filtros sanitarios en aeropuertos y protocolos especiales rumbo al Mundial de 2026, aunque descartaron casos en el país y aseguraron que el riesgo de propagación es “muy bajo”.

“México no ha registrado casos y el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país”, afirmó el secretario de Salud, David Kershenobich, durante la conferencia de prensa presidencial.

Las declaraciones se producen mientras organismos sanitarios internacionales mantienen vigilancia sobre el brote de ébola detectado en regiones de África oriental y central, particularmente en Uganda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.

Refuerzan vigilancia epidemiológica

El funcionario explicó que México mantendrá vigilancia permanente a través de la Dirección General de Epidemiología y la Secretaría de Salud para monitorear la evolución del brote.

“Aunque el brote parece estar contenido en una parte de esa región, es muy importante estar pendientes de su evolución”, sostuvo.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades recomendaron aplazar viajes provenientes de países con transmisión activa del virus.

“México recomienda que las personas que hayan permanecido o transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur, reprogramen su viaje para una fecha posterior”, señaló.

Kershenobich adelantó que en los aeropuertos internacionales se instalarán filtros sanitarios y controles documentales para revisar el historial de viaje de los pasajeros.

“Vamos a tener filtros sanitarios, medidas preventivas y revisión documental e itinerarios de los pasajeros”, indicó.

El secretario subrayó además que el virus del ébola no se transmite por vía respiratoria, a diferencia del coronavirus, por lo que llamó a evitar alarmas innecesarias.

Protocolos especiales rumbo al Mundial 2026

Las autoridades también relacionaron las medidas sanitarias con la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México albergará junto con Estados Unidos y Canadá.

“México como país anfitrión de la Copa del Mundo 2026 está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible”, expresó el funcionario.

Asimismo, detalló que existen mecanismos de coordinación regional con Estados Unidos y Canadá para implementar protocolos conjuntos de vigilancia epidemiológica.

Kershenobich reiteró que actualmente no existe una emergencia sanitaria en México, aunque el país mantiene activos los mecanismos de prevención y monitoreo.