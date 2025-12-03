México refuerza la lucha contra la plaga del gusano barrenador

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EUA, promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas

El gobierno de México informó este martes que amplió las medidas previstas para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) explicó que la ampliación de las facultades del Dispositivo Nacional de Emergencias de Sanidad Animal (Dinesa) se efectúa para "fortalecer las acciones de control y erradicación" del gusano barrenador del ganado (GBG), presente sobre todo en el sur de México.

"Por ello se amplían las medidas previstas en el Dinesa para prevenir, controlar y erradicar la miasis causada por el GBG, con el apoyo y colaboración de todos los sectores relacionados con la producción pecuaria y, de igual manera, de la población en general", destacó.

Entre las medidas aprobadas se encuentra la obligada notificación de casos de esta enfermedad a la autoridad competente o la imposición de medidas higiénicas adicionales para los animales.

Dicha plaga reapareció en el país hace poco más de un año, lo que provocó que Estados Unidos cerrara hasta en tres ocasiones su frontera a las exportaciones del ganado mexicano, la última, el pasado 9 de julio luego de la detección de un caso en el norte del estado de Veracruz.

Las autoridades de ambos países firmaron en agosto pasado un plan de trabajo conjunto para fortalecer la estrategia binacional en esta materia, en campos como la inspección, trampeo, verificación en tránsito o liberación de moscas estériles.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EUA, promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado vivo y alrededor del 3 % de la cabaña nacional.

Esto convierte a México en uno de los principales proveedores de ganado de bovino vivo hacia Estados Unidos.