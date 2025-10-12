México refuerza acciones tras intensas lluvias: van 37 muertos

Hasta el momento se reportan 37 fallecidos: 22 en Hidalgo, 9 en Puebla, 5 en Veracruz y 1 en Querétaro, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, hasta las 07:00 horas de este sábado 11 de octubre, se mantiene una coordinación permanente con autoridades estatales, municipales y las Fuerzas Armadas para atender las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias en varias entidades del país.

Hasta el momento se reportan 37 fallecidos: 22 en Hidalgo, 9 en Puebla, 5 en Veracruz y 1 en Querétaro. Las autoridades mantienen contacto con las familias para brindar apoyo y asistencia.

Las labores de auxilio se realizan mediante los Planes DN-III-E y Plan Marina, coordinando 117 municipios en cinco estados: Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla e Hidalgo. Participan la Defensa, Marina, Guardia Nacional, SICT, CNPC, Conagua y CFE, apoyando en evacuaciones, limpieza, desazolve y restablecimiento de servicios básicos.

Veracruz

55 municipios afectados, 16 mil viviendas dañadas, 42 comunidades con acceso limitado y 25 vías de comunicación afectadas.

Se rescataron 220 personas y 19 refugios temporales atienden a 654 personas. CFE reporta 130 mil 819 usuarios sin electricidad, con 20.82% de avance en la restitución del servicio.

Semar y Defensa realizan evacuaciones y apoyo humanitario, mientras SICT rehabilita carreteras.

San Luis Potosí

Mil viviendas afectadas, 25 derrumbes y evacuaciones preventivas de mil personas. Se distribuyen cobijas, colchonetas y despensas en Xilitla, Axtla de Terrazas, Tamuín, Ciudad Valles y San Vicente Tancuayalab. Operan 26 unidades de maquinaria pesada para despejar caminos.

Querétaro

Siete municipios afectados, 147 viviendas dañadas y 16 deslizamientos de laderas. Hay 4 mil 512 usuarios sin electricidad, con 97.23% de avance en la restitución del servicio. Se realizan evacuaciones preventivas en Jalpan de Serra y Arroyo Seco, suministro de agua potable y habilitación de albergues temporales.

Puebla

37 municipios afectados, 16 mil viviendas dañadas y 83 derrumbes. 26 mil 442 usuarios sin electricidad, con 14.48% de avance en la restitución del servicio. Defensa implementa el Plan DN-III-E y se habilitaron 83 refugios temporales.

Hidalgo

13 municipios afectados, 1,200 viviendas dañadas, 308 escuelas y 59 centros de salud con daños. 150 comunidades incomunicadas, 190 derrumbes y 71 vías de comunicación afectadas. 65 mil 443 usuarios sin electricidad, con 49.47% de avance en la restitución del servicio.

Se mantienen tres centros de acopio y refugios temporales en Juárez, Huejutla, Tepeapulco y Tepeji del Río.

Las autoridades reiteran la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, priorizando la evacuación, rescate y atención humanitaria a las comunidades más afectadas por las lluvias.