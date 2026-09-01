México reduce homicidios a la mitad durante gobierno de Sheinbaum

Cifras oficiales muestran una caída de 47% en homicidios diarios y una reducción de delitos de alto impacto, mientras Nuevo León registra avances similares

La eterna promesa de reducir la incidencia delictiva en el país parece que, por fin, se está haciendo realidad, de acuerdo con cifras oficiales, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

La mandataria llega a su segundo informe de gobierno con cifras que muestran que delitos de alto impacto, como los homicidios, se han reducido a la mitad; otros, como los secuestros y los robos con violencia, también han disminuido de manera significativa.

Esto se debe, de acuerdo con expertos en seguridad, a que “por fin” existe una estrategia de seguridad comandada por el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que incluye una plena coordinación entre las fuerzas de los tres niveles de gobierno en el país.

De hecho, Nuevo León es ejemplo de ello, según ha reconocido en repetidas ocasiones el gobernador Samuel García, donde los homicidios presentan una reducción de casi 50% de 2024 a la fecha.

¿Cuánto han disminuido los homicidios en México?

El dato más actualizado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestra que, a mediados de agosto, México registraba, en promedio, 48.6 homicidios al día, mientras que en septiembre de 2024 eran 91.7, lo que representa una caída de 47 por ciento.

Si se compara con el último año del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando se alcanzó el pico de este delito en las últimas dos décadas, la disminución es más notable, pues en diciembre de 2018 México registraba 100.5 homicidios en promedio al día, cifra 106% superior a la actual.

La espiral de violencia en el país inició durante el sexenio del panista Felipe Calderón, cuando los homicidios aumentaron 148%; luego, con Peña Nieto, el incremento continuó al elevarse 42%, mientras que con Andrés Manuel López Obrador bajaron 9%, pero se mantuvieron en niveles de 100 homicidios dolosos diarios, en promedio.

¿Qué papel ha tenido la coordinación en seguridad?

Martín Santos, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado, sostuvo que los homicidios son el delito que evidencia la gravedad de un problema en materia de seguridad, por lo que, si estos van a la baja, entonces quiere decir que otros seguirán la misma tendencia.

“De una u otra manera, es una sumatoria importante de que todas las policías están bajo este mismo eje de coordinación.

“Obviamente, también a nivel nacional, pues tiene que ver que son mandatos directamente del Sistema Nacional de Seguridad; entonces, de una manera u otra, podemos comentar que sí hay un efecto, y ahí lo estamos viendo con esos resultados que hace mucho tiempo no veíamos”, indicó.

Y otros delitos también

A este indicador se suma una reducción global cercana al 31% en los delitos de alto impacto en el territorio nacional.

El secuestro registra un descenso de hasta 50%; el robo de vehículos con violencia disminuyó 33.6% y el robo a negocios bajó 25 por ciento.

Santos Torres indicó que esto demuestra que, más que policías, el país lo que necesitaba era coordinación, y que Nuevo León es ejemplo de ello.

“Aquí hay dos partes importantes que entender: la primera es la coordinación de la seguridad, en donde no necesariamente a más policías, menos delitos.

“El delito, por naturaleza, va bajando por muchos factores. Están cooperando las policías municipales, algo que no se veía, con la Guardia Nacional, con la Séptima Zona, también a nivel federal, y a nivel estatal con la Fuerza Civil”, indicó

¿Cómo se refleja la reducción de homicidios en Nuevo León?

Y, al igual que ocurre en el país, Nuevo León registró una reducción de 50% en el promedio diario de homicidios dolosos, posicionándose durante el último año como la sexta entidad federativa con la mayor disminución a nivel nacional en este delito.

La información corresponde al balance comparativo de enero-julio de 2025 frente al mismo periodo de 2026, presentado en la conferencia matutina del gobierno federal a mediados de agosto y respaldado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sobre este tema, el gobernador Samuel García destacó que la entidad haya descendido 13 posiciones en el ranking nacional de homicidios durante los últimos dos años, colocándose por debajo de la media nacional.

“En el último año disminuimos 49.9% el promedio diario de homicidios dolosos en Nuevo León, siendo el sexto estado con mayor reducción en todo México.

“En los últimos dos años bajamos 13 lugares en el ranking nacional de homicidio doloso, por debajo de la media nacional, con 2.3% del índice a nivel país”, señaló.

¿Qué muestran los indicadores de seguridad de Nuevo León?

De acuerdo con las estadísticas oficiales presentadas por la Secretaría de Seguridad del Estado, con una tasa de 0.40 homicidios por cada 100 mil habitantes, julio de 2026 se consolidó como el mejor mes de julio registrado en los últimos 20 años.

La cifra incluso superó registros como el de julio de 2025, cuando la tasa fue de 0.69, y se alejó del pico registrado en julio de 2011, de 4.72.

En la comparativa nacional por tasa de homicidios dolosos, Nuevo León se ubica en el lugar 25 de 32 entidades, situándose en la parte baja de la tabla y lejos de los estados con mayores índices de violencia.

En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI de 2026, la Fuerza Civil se posicionó en el primer lugar nacional en desempeño.

La corporación alcanzó una calificación de 78.9 puntos, por encima de entidades como Querétaro, con 76.4; Yucatán, con 75.1, y Coahuila, con 74.8.