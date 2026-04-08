México reduce 66 % los casos diarios de sarampión

La Secretaría de Salud atribuyen la baja a la campaña nacional de vacunación, que ha aplicado más de 33 millones de dosis

La Secretaría de Salud informó que los casos diarios de sarampión en el país han disminuido en un 66 %, como resultado de la campaña nacional de vacunación desplegada ante el brote registrado desde 2025.

Durante la conferencia presidencial, el subsecretario Eduardo Clark detalló que actualmente se reportan menos de 70 contagios al día, lo que representa una caída significativa frente a semanas anteriores.

El funcionario explicó que la campaña intensiva iniciada en febrero de 2026 ha permitido aplicar 18.3 millones de dosis, mientras que el total de vacunas administradas entre el 1 de enero de 2025 y el 3 de abril de 2026 asciende a 33.9 millones.

La estrategia ha priorizado a niñas y niños de entre 6 meses y 12 años, considerados el grupo más vulnerable y clave para frenar la transmisión del virus. De acuerdo con datos epidemiológicos, los menores de 1 a 4 años concentran la mayor incidencia de contagios.

Refuerzan cobertura en todo el país

Como parte del periodo de intensificación, iniciado el 7 de febrero, se instalaron más de 20 mil módulos de vacunación en todo el territorio nacional. Las autoridades señalaron que todas las entidades han cumplido con sus metas, aunque insistieron en mantener las medidas preventivas.

“Todavía tenemos que seguir protegiendo a las personas en lo individual y lo colectivo. Y la manera de hacerlo es vacunándonos”, subrayó Clark.

Asimismo, destacó que existe disponibilidad de más de 28 millones de dosis, por lo que hizo un llamado a personas de entre 13 y 49 años que no cuenten con esquema completo a acudir a vacunarse.

Desde enero de 2025, México ha registrado 15 mil 151 casos confirmados de sarampión y 36 defunciones asociadas al brote.

Las muertes se han concentrado principalmente en Chihuahua, con 21 casos, seguido de Jalisco con cinco, además de otros ocho estados.