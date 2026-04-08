México recupera 160 piezas patrimoniales del extranjero

Más de 150 objetos arqueológicos y tres bienes históricos regresan al país tras gestiones diplomáticas en cuatro naciones

El Gobierno de México logró la repatriación de 160 bienes patrimoniales, entre ellos 157 piezas arqueológicas y tres históricas, que fueron recuperadas en Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina, informó la Secretaría de Cultura.

En un comunicado, la dependencia detalló que las piezas provienen de diversas áreas culturales como el Altiplano Central, Occidente, el Bajío y la zona maya. Su temporalidad abarca desde el periodo Preclásico mesoamericano (2500 a.C.–200 d.C.) hasta la época virreinal.

Bienes históricos de gran valor

Entre los objetos históricos recuperados destacan dos puertas de madera del siglo XVIII, de estilo barroco, localizadas en Atlanta, que probablemente proceden del Altiplano Central o del Bajío. Estas piezas fueron labradas en altorrelieve con representaciones de santos, ángeles, volutas y motivos florales.

Asimismo, se logró la devolución del libro “Manual Summa de las Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México según el orden del Capítulo General de Roma”, impreso en 1703 y decomisado por la Policía Federal Argentina.

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha Olabuenaga, explicó que la mayoría de los bienes fueron restituidos de manera voluntaria por particulares. No obstante, también se recuperaron piezas mediante la colaboración con autoridades judiciales extranjeras.

Estas acciones fueron posibles gracias a la red de embajadas y consulados mexicanos en Estados Unidos, Canadá, Argentina y Francia.

Destacan piezas arqueológicas

Dentro del conjunto arqueológico sobresalen 140 piezas entregadas voluntariamente al consulado de México en Seattle. Se trata de figurillas de barro del Altiplano Central que datan del Preclásico, así como objetos de origen teotihuacano del Clásico Temprano (200–600 d.C.) y esculturas antropomorfas femeninas de tradiciones como Chupícuaro, Tumbas de Tiro, Chinesco y Tala-Tonalá.

A estas se suman 12 piezas más entregadas en Raleigh, consistentes en figurillas antropomorfas y zoomorfas, además de vasijas provenientes del Altiplano Central, Occidente y el actual territorio de Oaxaca, correspondientes al periodo Clásico (200–900 d.C.).

También se recuperó una pieza localizada en New Brunswick, que había formado parte de una subasta en 2011 y fue asegurada por autoridades aduaneras.

Desde Francia, se repatriaron dos figurillas antropomorfas y una vasija zoomorfa del Occidente de México, pertenecientes al estilo San Sebastián, con una antigüedad estimada entre los años 300 y 600 d.C.

Las autoridades mexicanas destacaron que, desde 2018, el país ha recuperado alrededor de 16 mil 500 piezas culturales, como parte de una estrategia para combatir el tráfico ilícito y las subastas internacionales de bienes patrimoniales en ciudades como Nueva York, París y Roma.