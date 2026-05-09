México recibirá visita de la ONU sobre derechos afrodescendientes

La ONU explicó que parte de los trabajos consistirá en escuchar directamente a integrantes de comunidades africanas y afrodescendientes

El Grupo de Trabajo de Expertas de la ONU sobre personas afrodescendientes realizará una visita oficial a México del 11 al 20 de mayo de 2026 con el objetivo de analizar las condiciones de derechos humanos que enfrentan las comunidades africanas y afrodescendientes en distintas regiones del país.

La misión internacional también buscará recopilar información relacionada con casos de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia, además de sostener encuentros con autoridades, organizaciones civiles y representantes de comunidades afrodescendientes.

Delegación recorrerá Veracruz, Guerrero y Oaxaca

De acuerdo con información de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH México), la delegación estará integrada por Isabelle Mamadou, actual presidenta-relatora del grupo, y Catherine Namakula.

Durante su estancia en el país, las expertas sostendrán reuniones con autoridades gubernamentales, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de derechos humanos.

Además, visitarán comunidades afrodescendientes en distintos puntos del país, particularmente en los estados de Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

Entre las localidades contempladas en la agenda se encuentran Córdoba y Yanga, en Veracruz; Acapulco y Cuajinicuilapa, en Guerrero; así como El Azufre, en Oaxaca, zonas consideradas de alta relevancia histórica y cultural para las comunidades afrodescendientes en México.

La visita también servirá para promover el Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2025-2034), iniciativa impulsada por Naciones Unidas para fortalecer acciones contra la discriminación racial y ampliar el reconocimiento de derechos para personas afrodescendientes en distintos países.

La ONU explicó que parte de los trabajos consistirá en escuchar directamente a integrantes de comunidades africanas y afrodescendientes, así como a personas y colectivos que trabajan en temas relacionados con igualdad, inclusión y combate al racismo.

Presentarán informe ante el Consejo de Derechos Humanos

Como parte del cierre de actividades en México, las expertas ofrecerán una conferencia de prensa el próximo 20 de mayo en las instalaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ciudad de México.

Posteriormente, el Grupo de Trabajo elaborará un informe oficial sobre los hallazgos obtenidos durante la visita, documento que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su 63 periodo de sesiones, previsto para septiembre y octubre de 2026.

Además de Isabelle Mamadou y Catherine Namakula, el Grupo de Trabajo también está conformado por Barbara G. Reynolds, Miriam Ekiudoko y Phillip Binondo.

Un mecanismo creado tras la Conferencia de Durban

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre personas afrodescendientes fue creado el 25 de abril de 2002 por la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU como parte del seguimiento a la Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2001.

Desde entonces, este mecanismo internacional ha realizado visitas y evaluaciones en diversos países para documentar problemáticas relacionadas con discriminación racial, exclusión social y acceso a derechos de comunidades afrodescendientes.