México recibe cuatro rinocerontes blancos para conservación

El rinoceronte blanco del sur, considerado el segundo mamífero terrestre más grande del mundo y ha enfrentado problemas de preservación

En un esfuerzo histórico por la conservación de la fauna silvestre, México se integró formalmente a la cruzada mundial para preservar al rinoceronte blanco.

Este miércoles, el Zoológico de Guadalajara recibió a cuatro ejemplares de esta especie —tres hembras y un macho, con edades entre los 4 y 15 años— procedentes de centros de conservación en Alemania y Francia.

Los animales arribaron a la ciudad occidental tras un riguroso viaje que incluyó un vuelo de más de 35 horas. Su traslado forma parte del programa Ex Situ de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA, por sus siglas en inglés), una iniciativa internacional destinada a proteger al rinoceronte blanco del sur de la extinción.

Una especie amenazada globalmente

El rinoceronte blanco del sur, considerado el segundo mamífero terrestre más grande del mundo, ha enfrentado graves amenazas durante las últimas décadas debido a la caza furtiva implacable y la destrucción de su hábitat natural en las sabanas africanas.

Estos factores redujeron drásticamente su población global a unos 15,700 ejemplares, aunque diversos programas de reproducción y cuidado en distintas partes del planeta han permitido contener la crisis.

A esto se suma la crítica situación de su subespecie hermana, el rinoceronte blanco del norte, de la cual actualmente sobreviven únicamente dos hembras en todo el mundo, bajo protección en Kenia.

El propósito central del programa de la EAZA es garantizar la reproducción del rinoceronte blanco del sur bajo cuidado profesional y evitar que corra con la misma suerte que el del norte.

Un nuevo hogar en Jalisco

El operativo de recepción requirió una logística especializada: los cuatro jóvenes ejemplares fueron transportados en contenedores individuales montados sobre camiones que cruzaron la ciudad rumbo al zoológico tapatío.

De acuerdo con Luis Soto, director del Zoológico de Guadalajara, la institución fue seleccionada por la EAZA debido a sus condiciones climáticas óptimas, caracterizadas por registrar temperaturas templadas promedio de 21 grados centígrados la mayor parte del año.

Soto confirmó que los rinocerontes llegaron en óptimas condiciones de salud. Incluso detalló que Wami, el ejemplar macho de 15 años, comenzó a adaptarse rápidamente a su nuevo entorno al alimentarse de inmediato con "pasto jalisciense".

Orgullo local y compromiso científico

Con esta incorporación, el Zoológico de Guadalajara —que ya albergaba a especímenes como Maité— refuerza su población y su rol en la conservación global, albergando actualmente a más de 6.000 animales de diversas especies.

Por su parte, la veterinaria Montserrat Carrazco, encargada directa del cuidado del nuevo grupo, expresó su entusiasmo ante el reto y destacó la importancia del proyecto para la ciencia y la protección animal: