México recibe a Lee Jae-myung tras 16 años sin visita de Estado

Su estancia en México forma parte de una gira por Norteamérica que comenzó en Nueva York, donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, llegó la noche de este miércoles a México para realizar una visita de Estado centrada en comercio, inversión y cooperación tecnológica, la primera de un mandatario surcoreano al país en 16 años.

Lee aterrizó alrededor de las 19:00 horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), acompañado por su esposa, Kim Hye-kyung, y una delegación de su gobierno.

El mandatario y su comitiva fueron recibidos por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, con una guardia de honor militar y una alfombra roja instalada al pie del avión.

Lee Jae-myung se reunirá con Sheinbaum

La agenda oficial comenzará este jueves con una ceremonia en el Altar a la Patria, ubicado en el Bosque de Chapultepec, y posteriormente continuará en Palacio Nacional, donde Lee será recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El programa contempla una reunión privada entre ambos mandatarios, un encuentro ampliado con sus respectivas delegaciones, el intercambio de memorandos de entendimiento, un almuerzo oficial y una declaración conjunta ante los medios.

La cumbre estará enfocada en comercio, inversión, cadenas de suministro, energía, educación y cooperación cultural. También se analizarán posibles proyectos conjuntos en inteligencia artificial, digitalización, industria aeroespacial y defensa.

Corea del Sur busca ampliar su presencia en México

Para Seúl, México representa un socio estratégico por su cercanía con el mercado norteamericano, su capacidad manufacturera y sus recursos naturales. Durante las conversaciones se prevé abordar la cooperación en petróleo, energía y suministro de minerales estratégicos, ante los esfuerzos surcoreanos por diversificar sus fuentes de abastecimiento.

Las estimaciones sobre la presencia empresarial varían según el criterio utilizado: el Gobierno surcoreano calcula que alrededor de 560 compañías mantienen operaciones relevantes en México, mientras la Cancillería mexicana contabiliza más de 2 mil empresas de origen surcoreano establecidas en el país.

Corea del Sur es además el quinto socio comercial de México. Durante 2025, el intercambio entre ambos países alcanzó aproximadamente 29 mil 700 millones de dólares, impulsado principalmente por los sectores automotriz, electrónico, manufacturero y tecnológico.

México, plataforma para la expansión cultural surcoreana

La visita también incluye un componente cultural. México es considerado por Seúl como el principal mercado latinoamericano para el K-pop, además de ocupar el primer lugar regional en importaciones de cosméticos y alimentos surcoreanos.

El viernes, Lee Jae-myung participará en un foro empresarial en el World Trade Center de la Ciudad de México y recorrerá la K-Expo, donde se presentan productos, industrias creativas y oportunidades de inversión entre ambos países.

El mandatario tiene previsto concluir su visita el sábado, cuando emprenderá el regreso a Corea del Sur. Su estancia en México forma parte de una gira por Norteamérica que comenzó en Nueva York, donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostuvo diferentes reuniones diplomáticas.

La visita ocurre mientras México busca diversificar sus relaciones económicas y fortalecer vínculos con países asiáticos, en paralelo al proceso de revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.