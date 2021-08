México recibe a las primeras refugiadas afganas

De acuerdo al canciller Marcelo Ebrard, las cuatro jóvenes forman parte del equipo de robótica de Afganistán.

Por: Brenda González

agosto, 24, 2021 20:51

Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México recibió a las primeras solicitantes de status humanitario provenientes de Afganistan.

Ebrard mencionó que las cuatro jóvenes forman parte del equipo de robótica de ese país y defienden un sueño: un mundo con igualdad de genero.

En la fotografía que publicó el canciller, la cual está acompañada también con la palabra "Bienvenidas", aparece el funcionara en compañía de cuatro jóvenes con el cabello cubierto con un hiyab y portando cubrebocas.

Recibimos a las primeras solicitantes de status humanitario en México provenientes de Afganistán , ellas forman parte del equipo de robótica de ese país y defienden un sueño : un mundo con igualdad de género. Bienvenidas!!! pic.twitter.com/Kw0WFtR3Bk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 25, 2021

En los comentarios se pudo constara el apoyo de los ciudadanos con comentarios como "Bienvenidas a México hermanas", "México del lado correcto de la historia" o "Gracias por abrirles las puertas".

Recordemos que la situación de las mujeres en Afganistán se complicó luego de que los Talibanes tomaran el control el país, lo que significaría el regreso de fuertes restricciones para las mujeres, como no salir de casa si no se va en compañía de un hombre o no estudiar ni trabajar.

Se espera que México siga recibiendo refugiadas, resaltando que el canciller mencionó que estas jóvenes son las primeras solicitantes.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado