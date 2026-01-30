México rechaza señalamientos de intervención política en EUA

La Secretaría recordó que la política exterior de México se rige por los principios de no intervención y respeto a la soberanía de otras naciones

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó las versiones que lo señalan de intervenir en la vida política de Estados Unidos mediante su red de consulados, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, difundiera un libro que sostiene esa narrativa.

La cancillería desestimó de forma tajante dichas acusaciones y las calificó como afirmaciones sin fundamento. Esto ocurre después de que Trump promocionara en sus redes sociales la obra “El golpe de Estado invisible: cómo las élites estadounidenses y potencias extranjeras usan la inmigración como arma”, escrita por el autor Peter Schweizer.

En el libro se sostiene que el Gobierno mexicano y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estarían utilizando la migración masiva como una herramienta política para incidir en la sociedad y en las decisiones internas de Estados Unidos, presuntamente a través de los más de 50 consulados que México mantiene en ese país.

Aunque el pronunciamiento oficial de la SRE no hace referencia directa a la publicación, la postura se da en medio de la difusión de estas acusaciones. En su comunicado, la dependencia señaló que en días recientes algunos medios han difundido información sobre supuestas actividades políticas impulsadas desde los consulados mexicanos en territorio estadounidense, las cuales negó de manera categórica.

La Secretaría recordó que la política exterior de México se rige por los principios de no intervención y respeto a la soberanía de otras naciones, lineamientos que —subrayó— han sido reiterados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Bajo esos principios, la SRE afirmó que las representaciones consulares no participan ni promueven, directa o indirectamente, protestas, manifestaciones o acciones políticas dentro de Estados Unidos.

Asimismo, explicó que el trabajo de los consulados se apega a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y a los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países, además de realizarse en coordinación con autoridades locales, estatales y federales estadounidenses.

La dependencia enfatizó que la función principal de los consulados es brindar asistencia y protección a la comunidad mexicana, incluyendo la expedición de documentos oficiales, el apoyo a personas detenidas y otros trámites administrativos, así como el impulso de la cooperación económica y cultural.

Finalmente, la SRE aseguró que, aunque se han fortalecido las labores de atención consular, es falso que exista intención alguna de influir en procesos políticos internos de Estados Unidos. Como ejemplo de su labor administrativa, indicó que solo en 2025 se han emitido más de un millón de pasaportes en los consulados mexicanos en ese país.