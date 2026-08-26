México reanuda exportación de ganado hacia Estados Unidos

Columba López Gutiérrez, explicó que la reapertura fue posible mediante la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses

México reanudó este lunes la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos con un primer envío de 750 animales desde Agua Prieta, Sonora, bajo un esquema sanitario reforzado para contener el gusano barrenador.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el volumen aumentará progresivamente hasta alcanzar un máximo de mil 500 cabezas diarias, conforme se compruebe el cumplimiento de los protocolos acordados entre ambos países.

La secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez, explicó que la reapertura fue posible mediante la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, así como con asociaciones y uniones ganaderas.

Ganado deberá contar con trazabilidad completa

Durante esta primera etapa, las operaciones se realizarán a través del corredor fronterizo entre Agua Prieta, Sonora, y Douglas, Arizona, uno de los puntos autorizados para restablecer paulatinamente el comercio de animales vivos.

Cada ejemplar destinado a la exportación será inspeccionado antes de cruzar la frontera para descartar heridas o señales relacionadas con la plaga. México también deberá mantener la trazabilidad del ganado desde su nacimiento, durante su movilización y hasta su ingreso a territorio estadounidense.

El esquema incluye vigilancia epidemiológica, identificación de los animales, revisión permanente de los centros ganaderos y seguimiento de los traslados para reducir el riesgo de que ejemplares infectados lleguen a la zona fronteriza.

Las autoridades mantendrán además controles sanitarios en un perímetro de 200 kilómetros en Sonora y Chihuahua, entidades seleccionadas para iniciar la reapertura por presentar condiciones de menor riesgo en comparación con otras regiones del país.

Sonora refuerza medidas tras detectar un caso

El reinicio de las exportaciones ocurre pocos días después de que Sonora confirmara su primer caso de gusano barrenador desde que comenzó la emergencia zoosanitaria en noviembre de 2024.

Tras la detección, las autoridades instalaron un cerco sanitario de 20 kilómetros, aplicaron tratamientos preventivos a bovinos adultos y becerros, además de liberar 360 mil moscas estériles para combatir la reproducción del parásito.

Esta técnica consiste en dispersar ejemplares machos esterilizados que se aparean con hembras silvestres sin generar descendencia, lo que permite disminuir paulatinamente la población del insecto.

También se desplegarán brigadas para realizar barridos sanitarios, supervisar el movimiento de animales y verificar la dispersión de moscas estériles en Sonora y Chihuahua.

Plaga mantiene presencia en 30 estados

Hasta el 23 de agosto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria contabilizaba 39 mil 470 casos acumulados de gusano barrenador desde noviembre de 2024, de los cuales mil 937 permanecían activos.

Zacatecas encabezaba el registro con 182 casos activos, seguido por Puebla con 154, Oaxaca con 150, Nayarit con 125, Veracruz con 110, Yucatán con 105 y Chiapas con 102.

Con el caso confirmado en Sonora, Baja California y Baja California Sur quedaron como las únicas dos entidades sin presencia reportada de la plaga, que ya alcanzó a 30 de los 32 estados del país.

El aumento hasta mil 500 cabezas diarias dependerá de los resultados de las inspecciones y del comportamiento sanitario en el norte de México. La reapertura representa un alivio para los productores, pero permanecerá sujeta al cumplimiento de los controles establecidos para evitar una nueva interrupción del comercio ganadero.

Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, aseguró que los productores mantendrán los estándares requeridos y continuarán con la reconversión productiva necesaria para recuperar gradualmente las exportaciones hacia el mercado estadounidense.