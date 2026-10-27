México reanuda envío de ganado a Estados Unidos por Chihuahua

La Secretaría de Agricultura reactivó los cruces por Puerto Palomas tras cumplir con las exigencias sanitarias contra el gusano barrenador.

México reanudó este lunes la exportación de ganado en pie a Estados Unidos por el cruce fronterizo de Puerto Palomas, en Chihuahua, con un primer envío de 750 reses, tras las restricciones sanitarias impuestas por Washington debido a la propagación del gusano barrenador del ganado.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó de esta reactivación y precisó que con este primer envío se llegó a un promedio de 3,500 cabezas que diariamente se exportan a Estados Unidos, a través de los puertos que están en operación en Chihuahua y Sonora.

"Esta acción es resultado del compromiso del Gobierno de México para conservar los estándares sanitarios y la reconversión productiva para la exportación", dijo en la nota el director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Calderón Elizalde.

Recordó que la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es colaborar con los productores del país y cumplir con las medidas acordadas con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS-USDA).

Esto para continuar con esta actividad económica que beneficia a las y los ganaderos de pequeña escala, acopiadores, transportistas y a la población en general.

En la reanudación de la exportación de ganado también estuvieron presentes el subsecretario de USDA, Dudley Hoskins, y la administradora de APHIS, Kelly Moore, además de la codirectora de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), María Romano, y el director general de Salud Animal del Senasica, Gabriel Ayala.

Agricultura recordó que hasta ahora se han reabierto operaciones en las estaciones cuarentenarias de Agua Prieta, Sonora, San Jerónimo y Puerto Palomas, Chihuahua, y se espera que a finales de noviembre se reanuden las exportaciones a través del puerto de Nogales, Sonora.

El pasado 16 de octubre, México interrumpió la exportación de ganado desde Sonora a Estados Unidos, por la puerta fronteriza de Agua Prieta, Sonora, a Douglas, Arizona, por un caso de fiebre aftosa.

Agricultura de México precisó en un comunicado que se encontraron aftas en la boca del animal durante una inspección en la estación cuarentenaria.

Agua Prieta había reanudado los envíos a Estados Unidos el pasado 24 de agosto, con unas 750 cabezas y el objetivo de alcanzar gradualmente 1.500 animales diarios, tras más de un año de interrupciones vinculadas al gusano barrenador del ganado.

Estados Unidos suspendió las importaciones de ganado mexicano en noviembre de 2024, tras la detección del primer caso en Chiapas.

Luego de una reanudación, Washington volvió a cerrar sus puertos fronterizos el 11 de mayo de 2025 por la expansión de la plaga hacia Oaxaca y Veracruz.

El paso por Douglas reabrió nuevamente el 7 de julio de 2025, pero Estados Unidos ordenó cerrarlo dos días después tras notificarse otro caso en Veracruz, hasta su reapertura en agosto.