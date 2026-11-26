Los 30 representantes de ambos países revisaron cambios en las normas, políticas de control y medidas aduaneras, según la nota de la Cancillería

México propuso a China reforzar el seguimiento aduanero de los precursores químicos -con los que se produce el fentanilo- y la investigación de laboratorios clandestinos, dos de las cuatro prioridades que planteó en Pekín para impedir que estas sustancias se desvíen del comercio legal, informó este miércoles la Cancillería mexicana.

La delegación mexicana presentó la propuesta en la tercera reunión del Grupo de Trabajo México-China sobre Precursores Químicos, según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), celebrada en Pekín.

Los cuatro ejes abarcan la regulación de estas sustancias, el seguimiento de los cargamentos en las aduanas y a lo largo de la cadena de suministro, las labores de inteligencia e investigación para interceptar envíos ilícitos y el análisis técnico y forense de laboratorios clandestinos.

Los 30 representantes de ambos países revisaron cambios en las normas, políticas de control y medidas aduaneras, según la nota de la Cancillería.

También compartieron experiencias sobre las dificultades que encuentran para prevenir el desvío y examinaron posibles acciones conjuntas.

Por parte de México participaron las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y Relaciones Exteriores, así como la Agencia Nacional de Aduanas; mientras que China estuvo representada por los ministerios de Seguridad Pública y Comercio y la Administración General de Aduanas.

Las delegaciones acordaron que las autoridades encargadas de aplicar la ley darán continuidad a los trabajos para combatir el desvío y proteger el comercio lícito de estas sustancias.

El grupo se reunió por primera vez en Pekín en octubre de 2023 y celebró su segundo encuentro en Ciudad de México en septiembre de 2024.

Los precursores son sustancias que se emplean para fabricar otras más complejas, y algunos tienen usos industriales legítimos pero también pueden desviarse para producir drogas sintéticas como el fentanilo o las metanfetaminas.

Según Washington, los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación reciben precursores procedentes de China y fabrican fentanilo en laboratorios clandestinos para distribuirlo en Estados Unidos, lo que ha generado presiones políticas y comerciales hacia el país latinoamericano.

El fentanilo motivó disputas con EEUU, pues en febrero de 2025, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó la acusación de la Casa Blanca de que su Gobierno mantenía alianzas con los carteles y acordó con el presidente estadounidense, Donald Trump, reforzar la frontera contra el tráfico de la droga.

Pekín, por su parte, rechazó que Washington invocara la crisis del fentanilo para imponer aranceles a productos chinos.