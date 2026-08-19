México prevé traslado de FarÍas Laguna detenido en Argentina

Claudia Sheinbaum señaló que todo apunta a que Fernando Farías Laguna será trasladado a México desde Argentina por un caso de contrabando de combustible

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que existen indicios de que el excontralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina por su presunta relación con una red de contrabando de hidrocarburos, será trasladado próximamente a territorio mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria aclaró que el procedimiento todavía no ha comenzado, aunque consideró que todo apunta a que finalmente se concretará.

Sheinbaum reconoció que desconoce si el traslado ocurrirá este martes, en los próximos días o en una fecha posterior.

La presidenta explicó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) información sobre el procedimiento y pidió la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en las gestiones necesarias.

Las declaraciones surgieron después de que medios mexicanos reportaran que Farías Laguna podría llegar este martes a México en calidad de extraditado. Sin embargo, su defensa aseguró que hasta el momento no ha recibido una notificación oficial sobre un traslado.

El exmilitar permanece bajo prisión preventiva con fines de extradición en Argentina.

¿Por qué fue detenido el excontralmirante?

Farías Laguna fue detenido el 23 de abril en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, por su presunta participación en una estructura de “huachicol fiscal”, término utilizado en México para referirse al contrabando de combustibles mediante mecanismos destinados a evadir impuestos.

El exintegrante de la Secretaría de Marina, de 47 años, es requerido por un juzgado federal del Estado de México dentro de una investigación por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos.

Lo acusan de formar parte de una red de contrabando

De acuerdo con la investigación, Farías Laguna habría formado parte desde 2023 de una estructura integrada por funcionarios públicos, empresas privadas y miembros de las Fuerzas Armadas.

La organización presuntamente se dedicaba a introducir de manera ilegal a México hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

Tras su detención, autoridades argentinas informaron que el exmilitar había ingresado al país el 1 de abril con una identidad falsa, utilizando un pasaporte perteneciente a un ciudadano de Guatemala.

La defensa del excontralmirante sostiene una versión distinta sobre su participación en el caso. Su abogado, Epigmenio Mendieta, afirma que Farías Laguna fue quien denunció la presunta red de contrabando ante su entonces superior, Rafael Ojeda, quien fue secretario de Marina durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El abogado también rechaza que su cliente haya encabezado la estructura investigada.

Farías Laguna y su hermano, Manuel Roberto, son sobrinos de Ojeda. El Gobierno mexicano ha señalado que el exsecretario de Marina no está relacionado con las investigaciones por el denominado “huachicol fiscal”.