México prevé inversiones por casi $407 mil millones de dólares

En un firme llamado a la iniciativa privada nacional y extranjera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que México ofrece condiciones de plena confianza y certidumbre jurídica para el desarrollo de proyectos productivos. Durante la primera reunión nacional de coordinadoras de promoción de inversión, la mandataria estimó que la cartera de inversión para el año 2026 alcanzará los $406,800 millones de dólares.
Un modelo de 'prosperidad compartida'
Desde el Museo Nacional de Antropología, Sheinbaum subrayó que la estrategia de su administración se basa en articular la inversión pública con el capital privado para potenciar el crecimiento.
“En México tienen certidumbre, puedo asegurarlo. No tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país”, afirmó la presidenta, destacando la estabilidad cambiaria como un indicador de la solidez económica actual.