México prevé inversiones por casi $407 mil millones de dólares

Por: Carlos Nava 04 Febrero 2026

Desde el Museo Nacional de Antropología, Sheinbaum subrayó que la estrategia de su administración se basa en articular la inversión pública con capital privado

En un firme llamado a la iniciativa privada nacional y extranjera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que México ofrece condiciones de plena confianza y certidumbre jurídica para el desarrollo de proyectos productivos. Durante la primera reunión nacional de coordinadoras de promoción de inversión, la mandataria estimó que la cartera de inversión para el año 2026 alcanzará los $406,800 millones de dólares. Un modelo de 'prosperidad compartida' Desde el Museo Nacional de Antropología, Sheinbaum subrayó que la estrategia de su administración se basa en articular la inversión pública con el capital privado para potenciar el crecimiento. “En México tienen certidumbre, puedo asegurarlo. No tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país”, afirmó la presidenta, destacando la estabilidad cambiaria como un indicador de la solidez económica actual.

Para apuntalar estos proyectos, la Secretaría de Hacienda presentó diversos vehículos de inversión enfocados en sectores estratégicos como energía y conectividad, infraestructura social y desarrollo comunitario bajo el eje de "prosperidad compartida".

Metas altas con el 'Plan México'

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que el objetivo es elevar el portafolio de inversión y agilizar la ejecución de proyectos desde el ámbito local. Según el balance presentado, la cartera identificada creció de manera significativa:

Estas acciones forman parte del Plan México, el cual busca posicionar al país dentro de las diez economías más grandes del mundo y elevar la inversión privada hasta un 28% para el año 2030.

Resultados Regionales: Del Norte al Sur

Las coordinadoras regionales presentaron avances que reflejan un dinamismo equilibrado en todo el territorio:

Región Norte: Yvonne Ochoa reportó una inversión superior a los $ 39,860 millones de dólares a través de 173 proyectos, logrando duplicar la creación de empleos con más de 135,000 nuevas plazas.

Región Centro: Mercedes Gutiérrez Smith destacó la vocación de la zona en biotecnología, farmacéutica y manufactura avanzada, consolidándose como el "corazón logístico" del país.

Región Sur: Astrea Ocampo habló de un "renacimiento" regional impulsado por la modernización de puertos, parques eólicos y el fortalecimiento del sector turístico-hotelero.

La presidenta Sheinbaum concluyó anunciando que durante el mes de febrero se seguirán dando a conocer nuevos proyectos conjuntos que fortalecerán el empleo y el desarrollo nacional.