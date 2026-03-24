México prevé alza turística del 2.6% en Semana Santa

Más de 4 millones de viajeros y derrama superior a 55 mil millones de pesos impulsarán la temporada, según la Secretaría de Turismo de México

La Secretaría de Turismo de México estimó que durante el periodo vacacional de Semana Santa llegarán al país alrededor de 4.03 millones de turistas, lo que representa un incremento del 2.6 % respecto a 2025.

De acuerdo con la dependencia, el flujo turístico corresponde al periodo del 29 de marzo al 12 de abril, superando los 3.93 millones de visitantes registrados el año pasado.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, informó que se prevé un consumo turístico total de 55 mil 890 millones de pesos.

Asimismo, la ocupación hotelera a nivel nacional se estima en 63.8 %, reflejando una sólida actividad en el sector durante uno de los periodos más importantes para la industria.

Playas lideran preferencia

Entre los destinos con mayor dinamismo, Acapulco destaca con un crecimiento proyectado de 31.7 % en la llegada de turistas, seguido de Mérida con un aumento de 18.5 %.

En los principales destinos de playa, como Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún, se prevén niveles de ocupación superiores al 75 %, consolidando su atractivo para turistas nacionales e internacionales.

En el segmento urbano, la Ciudad de México lidera las proyecciones con más de 458 mil visitantes y una ocupación hotelera de 56.2 %.

Le siguen Guadalajara, con más de 152 mil turistas, y Monterrey, que espera superar los 141 mil viajeros durante el mismo periodo.

En paralelo, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México advirtió sobre un incremento en fraudes turísticos durante la temporada vacacional.

La organización señaló que estos delitos suelen cometerse a través de agencias falsas que suplantan a aerolíneas y plataformas de reservación, especialmente en destinos como Cancún, Acapulco y Puerto Vallarta, con afectaciones económicas que pueden superar los 2 millones de pesos.

Ante este panorama, autoridades y organismos recomiendan a los viajeros verificar la autenticidad de los servicios contratados para evitar ser víctimas de este tipo de engaños.