México presenta estrategia de salud mental juvenil tras tiroteos

El secretario de Educación, Mario Delgado, enfatizó que las escuelas son clave en esta estrategia, ya que no solo transmiten conocimientos

El Gobierno de México dio a conocer este miércoles la estrategia nacional de salud mental "ABC de las emociones", enfocada en jóvenes de entre 14 y 18 años, así como en madres, padres, cuidadores y docentes, en un contexto marcado por recientes hechos de violencia en el país, como el tiroteo registrado en Teotihuacán.

Durante la conferencia presidencial, la coordinadora en la Subsecretaría de Prevención a las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Mariana Pérez Gay, detalló que el plan contempla una campaña de sensibilización en espacios públicos y medios de comunicación, además de la distribución de guías dirigidas a estudiantes, docentes y familias.

Estrategia incluye apoyo escolar y canales de atención

El programa también considera actividades de integración en escuelas, brigadas de acompañamiento, fortalecimiento de centros comunitarios y la habilitación de una línea telefónica y de mensajes de texto para solicitar ayuda.

"La idea es que sepan que no están solos o solas, que existen herramientas para cuidar y cuidar a otros y otras y que siempre pueden buscar apoyo cuando lo necesitan", señaló.

La iniciativa surge después de un hecho ocurrido en marzo, cuando un adolescente de 15 años asesinó a dos profesoras en una preparatoria del estado de Michoacán utilizando un rifle de asalto calibre 5.56.

Pérez Gay subrayó que la salud mental no depende de una sola persona, sino que requiere entornos seguros, instituciones que acompañen y acciones gubernamentales que atiendan las causas del malestar.

Seis ejes y enfoque en escuelas

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la estrategia se estructura en seis ejes principales y tiene como objetivo promover valores y brindar atención a jóvenes que enfrentan algún problema.

Indicó que el programa tendrá como eje central las escuelas, al ser el espacio donde se concentra la mayor parte de la población juvenil.

Entre las acciones destacan la entrega de 18 millones de guías, la realización de actividades semanales en aulas, asambleas con madres y padres de familia, y el fortalecimiento de la Línea de la Vida con más especialistas.

"Esta es una estrategia nacional y el centro es que cuidarnos es un acto colectivo", sostuvo la mandataria.

El secretario de Educación, Mario Delgado, enfatizó que las escuelas son clave en esta estrategia, ya que no solo transmiten conocimientos, sino que también funcionan como espacios de construcción comunitaria.

En tanto, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que el plan está orientado a la prevención temprana, al advertir que la población adolescente enfrenta mayores niveles de malestar psicológico, exposición a la violencia y consumo de drogas, factores que incrementan el riesgo de trastornos mentales y conductas violentas.

Contexto de violencia reciente

La presentación de esta estrategia se da a pocos días del ataque armado en Teotihuacán, donde una turista canadiense perdió la vida y 13 personas resultaron heridas, un hecho que reavivó el debate sobre la importancia de la salud mental y la prevención de la violencia en México.