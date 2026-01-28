México podría superar en e-comerce minorista a EUA

En apenas seis años, la participación del comercio digital sobre el total de ventas minoristas saltó del 3,7% (2018) al 15,8% (2024).

El comercio electrónico en América Latina no solo está creciendo; está redibujando el mapa económico regional. Según el reciente informe "Detrás del clic", elaborado por Endeavor Data Unit con el respaldo de Mercado Libre, el sector en la región avanza a un ritmo 1,5 veces superior al promedio global, alcanzando un valor de $215.000 millones de dólares.

En este escenario, México se posiciona como el gran protagonista, pues el estudio proyecta un hito histórico para 2026: México superará a Estados Unidos en penetración de e-commerce minorista, alcanzando un 17,7% frente al 17% del mercado estadounidense

El "Efecto México": De la periferia al centro del consumo digital

En apenas seis años, la participación del comercio digital sobre el total de ventas minoristas saltó del 3,7% (2018) al 15,8% (2024). Este crecimiento refleja una maduración acelerada del consumidor local y una infraestructura cada vez más robusta.

Sin embargo, el reporte advierte que el éxito trae consigo una menor tolerancia al error:

Omnipresencia móvil: El 84% de las compras se realizan vía smartphone.

Lealtad frágil: El 47% de los usuarios abandonaría una plataforma tras una sola mala experiencia.

Fricción logística: Los retrasos en las entregas siguen siendo la principal queja (56%).

Transparencia ante todo: El 74% de los compradores prioriza la claridad en precios y políticas sobre la personalización.

Más allá de la venta: El valor está en la infraestructura

El informe destaca que el marketplace es solo la "punta del iceberg". El verdadero valor se está desplazando hacia las capas que sostienen la transacción: pagos, logística, crédito y tecnología.