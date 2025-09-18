México pide 'investigar a fondo' muerte de migrante en Chicago

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia y las presuntas violaciones a los derechos humanos contra la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que su Gobierno envió una nota diplomática a las autoridades estadounidenses para exigir “una investigación a fondo” sobre la muerte de Silverio Villegas González, quien fue abatido a balazos en Chicago por parte de agentes de migración de Estados Unidos cuando intentaban arrestarlo.

“No estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Entonces, estamos trabajando en una nota diplomática particular sobre estos temas. Ya se han hecho varias, pero en particular una sobre este caso y otros casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos”, explicó durante su comparecencia diaria.

Sheinbaum condenó la violencia y las presuntas violaciones a los derechos humanos contra la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos y señaló que los consulados mexicanos en Estados Unidos han mejorado la comunicación y el apoyo legal a los connacionales.

“De hace un año a la fecha estamos en mejores condiciones y se está trabajando de manera muy directa con todos aquellos que deciden pedir apoyo al consulado”, señaló.

También indicó que desde el gobierno de la república están atendiendo el caso de los padres que fueron detenidos de camino a un desfile de celebración del Día de la Independencia de México en un barrio de Chicago, dejando a dos menores solos en un coche, en el que una conductora de aplicaciones les rescató.

Sobre esto, Sheinbaum afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores está buscando "diferentes mecanismo porque una parte tiene que ver con proteger a nuestros hermanos migrantes allá con los consulados (…). Pero la otra, es de manera diplomática decir que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo”.