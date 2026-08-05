México pedirá a EUA devolver bienes incautados al narcotráfico

Aunque esto podría sonar descabellado, el gobierno de México tiene un antecedente con un caso similar con recursos ilícitos de Genaro García Luna

El gobierno de México anunció que buscará obtener una especie de "compensación" por el daño causado por los distintos capos del crimen organizado que han sido capturados, aun cuando hayan sido apresados por Estados Unidos.

Esto fue anunciado por la presidenta de la República, quien anunció que exigirá al país vecino que reintegre los recursos que decomisen a los cabecillas criminales, ya sean narcotraficantes o de los llamados de "cuello blanco".

“Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes, porque el principal daño se ejerció aquí y lo que se determina en el marco de las leyes de colaboración”, expuso Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la estimación del gobierno de Estados Unidos, Ismael "Mayo" Zambada, posee más de 15 mil millones de dólares entre recursos y bienes, los cuales se busca pasen a ser propiedad del Estado mexicano, que sería el "equivalente al daño causado por sus actividades delictivas".

“A ver si la próxima vez que viene el gabinete o si la fiscal (Ernestina Godoy) puede venir a publicar qué significan esos $15 mil millones de dólares, porque no es que ya los tengan identificados; es una estimación del daño que pudo haber provocado el 'Mayo' Zambada durante todo el periodo que ejerció como delincuente que fue parte del tráfico de drogas", comentó Claudia Sheinbaum.

Ya existe antecedente

Aunque esto podría sonar descabellado, el gobierno de México tiene un antecedente con un caso similar, pues se logró que Estados Unidos le restituyera medio millón de dólares que se le incautaron a Genaro García Luna.