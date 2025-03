 México no puede impedir pena de muerte a narcos extraditados a EU

El abogado de los exlíderes de Los Zetas 'Z40' y 'Z42' afirmó que México no puede impedir que EU. aplique pena de muerte a los narcotraficantes extraditados

El abogado Marco Antonio Avilés, defensor de los exlíderes de Los Zetas Miguel Ángel Treviño ("Z40") y Alejandro Omar Treviño Morales ("Z42"), afirmó que México no puede impedir que Estados Unidos aplique la pena de muerte a los narcotraficantes extraditados.

Avilés calificó el traslado de 29 personas relacionadas con el narcotráfico como un "destierro ilegal", ya que no se respetaron las suspensiones legales ni los protocolos de extradición, lo que violó los derechos humanos de los implicados.

El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, justificó el traslado bajo la Convención de Palermo y la Ley de Seguridad Nacional, argumentando que no se violaron suspensiones. Sin embargo, Avilés sostuvo que no hubo garantías de que no se aplicara la pena de muerte, y que México perdió la oportunidad de ser garante de derechos humanos al colaborar en esta violación.

El abogado buscará medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a sus clientes, aunque reconoció que Estados Unidos suele ignorar las decisiones de este tribunal.

Avilés concluyó que el traslado fue una "expulsión" sin compromisos legales, dejando a los detenidos a merced de las autoridades estadounidenses.

