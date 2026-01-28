México no confirma si ha frenado envíos de petróleo a Cuba

Según un reporte de Bloomberg, Pemex detuvo el traslado de petróleo mexicano a Cuba previsto a mediados del mes en medio de las presiones desde Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder este martes si se han detenido los envíos de petróleo a Cuba al subrayar que es una decisión “soberana”, tanto del Estado mexicano como de Petróleos Mexicanos (Pemex), en medio de cuestionamientos sobre la relación energética entre ambos países y las presiones por parte de Estados Unidos.

“Como hemos dicho, es una decisión soberana. Y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum evitó comentar así el reporte de Bloomberg, que indicó este lunes que la Pemex detuvo el traslado de petróleo mexicano a Cuba previsto a mediados del mes en medio de las presiones desde Estados Unidos.

Explicó, en este sentido, que los envíos de crudo se realizan tanto bajo contratos comerciales como, en determinados casos, por razones humanitarias, y reiteró que se trata de decisiones que se toman conforme a la política energética y exterior del país.

“Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que define Pemex en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias”, dijo.

La gobernante recordó que Cuba enfrenta desde hace décadas un bloqueo económico por parte de EUA, lo que ha provocado problemas de abastecimiento en la isla, y sostuvo que México ha mantenido históricamente una política de solidaridad con el país caribeño.

“Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo ha generado problemas de desabasto en la isla. Entonces, México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”, afirmó.

El envío de petróleo mexicano a Cuba ha sido objeto de críticas de sectores de oposición, que acusan al Gobierno de apoyar al Gobierno cubano.