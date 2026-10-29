México mantiene cautela ante posible acuerdo comercial con EUA

Para México, uno de los objetivos es aliviar los gravámenes estadounidenses sobre productos como acero, aluminio y automóviles

México mantiene expectativas de alcanzar un entendimiento comercial con Estados Unidos, aunque todavía no hay una fecha para concretarlo.

El canciller Roberto Velasco se declaró “cautelosamente optimista” sobre las negociaciones y señaló que los avances dependerán del diálogo, sin sujetarse a un calendario de cierre.

Durante su participación este miércoles 28 de octubre en el Simposio de Inversionistas Globales del Instituto Milken, en Ciudad de México, el secretario de Relaciones Exteriores explicó que las conversaciones se desarrollan en dos vías: los aranceles y las barreras no arancelarias, y la revisión del T-MEC.

Velasco afirmó que se han registrado avances importantes en los últimos meses, pero reconoció la dificultad de las negociaciones. Su intervención no incluyó el anuncio de un acuerdo definitivo.

Negociación comercial sigue sin fecha de cierre

El canciller sostuvo que existen posibilidades de lograr entendimientos en ambos frentes, aunque evitó anticipar cuándo podrían concluir las conversaciones.

“Si lograremos esto en un plazo determinado dependerá de las propias conversaciones y no de intentar cumplir alguna fecha límite”, expuso.

Para México, uno de los objetivos es aliviar los gravámenes estadounidenses sobre productos como acero, aluminio y automóviles, además de preservar el acceso preferencial de sus exportaciones al mercado de Estados Unidos.

Las conversaciones también abarcan las barreras no arancelarias y las condiciones del intercambio bilateral, mientras que la revisión del tratado incorpora asuntos relacionados con las cadenas de suministro y el contenido regional de los productos.

México busca preservar el T-MEC y dar certidumbre

Respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Velasco señaló que los tres socios reconocen la importancia de mantenerlo y planteó que existen oportunidades para alcanzar resultados favorables para todas las partes.

Entre los asuntos donde identificó posibles coincidencias están las reglas de origen en determinados sectores, que establecen las condiciones de contenido regional para que los productos reciban el trato preferencial del acuerdo.

La postura mexicana apunta a conservar la integración productiva de América del Norte y ofrecer mayor certidumbre al comercio y las inversiones, en medio de las diferencias sobre aranceles y otros requisitos de acceso al mercado estadounidense.

Velasco considera constructivo el diálogo energético

El titular de la SRE también abordó el sector energético, ante los cuestionamientos estadounidenses sobre el trato a sus empresas frente a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Desde la perspectiva del canciller, la energía no representa un obstáculo en las conversaciones y forma parte de un diálogo constructivo. Esa valoración no estuvo acompañada del anuncio de un arreglo específico para el sector.

Así, México mantiene abiertas las negociaciones tanto para atender las medidas comerciales vigentes como para avanzar en la revisión del T-MEC, con expectativas de acuerdo, pero sin un plazo comprometido para alcanzarlo.