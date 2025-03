 ¡México mágico! Transforman memes al estilo de Studio Ghibli

Una nueva versión de ChatGPT permitió a los usuarios transformar populares memes de internet o fotos personales en el estilo distintivo del fundador de Ghibli, Hayao Miyazaki.

Según informó OpenAI, esta herramienta es capaz de producir resultados fotorrealistas y exactos, desde entonces, los usuarios premium de ChatGPT han experimentado creando una amplia variedad de imágenes.

Los mexicanos no se quedaron atrás y con las herramientas de inteligencia artificial transformaron algunos de los memes más emblemáticos en el país.

La mayoría de las personalidades mexicanas que fueron adaptadas al estilo visual del Studio Ghibli son los protagonistas de videos que se viralizaron a través de YouTube. Tales como "El Ferras", "El señor de la combi", "El Piratita de Culiacán", "Cómete un pan", entre otros.

También se transformaron imágenes de políticos, cantantes y artistas icónicos de la farándula mexicana, como el conductor de Ventaneando, Pedrito Sola, Paquita la del Barrio, Juan Gabriel, Chalino Sánchez, Checo Pérez, Carlos Trejo y más.

Sin embargo, la tendencia también destacó preocupaciones éticas sobre las herramientas de inteligencia artificial entrenadas con obras creativas protegidas por derechos de autor y lo que eso significa para el futuro sustento de los artistas humanos. Miyazaki, de 84 años, conocido por su enfoque de dibujo a mano y sus narrativas imaginativas, ha expresado escepticismo sobre el papel de la IA en la animación.

El creador de ChatGPT, OpenAI, que enfrenta demandas por derechos de autor sobre su chatbot insignia, ha alentado en gran medida los experimentos de "Ghiblificación".

OpenAI retira la generación de imágenes gratis tras el boom con Ghibli

La nueva herramienta de generación de imágenes de ChatGPT ha sido un éxito a tal grado que se rompió la IA de tanto usarla gratis, informó el propio CEO de OpenAI, Sam Altman.

La IA daba errores reiterados cuando se quería generar una imagen sencilla. Esto sin duda estaba provocado por esta sobresaturación de los servidores que se ha tratado de solucionar limitando el acceso únicamente a aquellas personas que hacen un pago mensual para los planes premium.

images in chatgpt are wayyyy more popular than we expected (and we had pretty high expectations).



rollout to our free tier is unfortunately going to be delayed for awhile.