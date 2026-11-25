El TIPAT está vigente para México desde diciembre de 2018 y reúne a doce economías de América, Asia, Oceanía y Europa, tras la incorporación del Reino Unido

México buscará impedir que mercancías de terceros países aprovechen indebidamente los beneficios comerciales del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), mediante el cumplimiento de las reglas de origen y la certificación de los productos, anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario llevará este planteamiento a la reunión ministerial del bloque en Hanói, Vietnam, donde defenderá que las preferencias comerciales se apliquen a mercancías que acrediten los requisitos del acuerdo.

“Tienen que haber reglas de origen que se respete en dónde se hace cada cosa para evitar lo que llamamos triangulación”, expresó en un video difundido este martes en X, antes de viajar desde Pekín hacia la capital vietnamita.

México pondrá el origen de las mercancías en la agenda del TIPAT

Vietnam, que preside el tratado durante 2026, alberga una serie de encuentros que culminarán el viernes 27 de noviembre con la undécima reunión de la Comisión del TIPAT, su máxima instancia de decisión.

Ebrard explicó que la participación mexicana estará enfocada en proteger los intereses comerciales del país y asegurar que los productos que ingresen bajo los beneficios del tratado cuenten con la certificación correspondiente.

El TIPAT está vigente para México desde diciembre de 2018 y reúne a doce economías de América, Asia, Oceanía y Europa, tras la incorporación del Reino Unido.

Su capítulo tercero ya establece los criterios para determinar y acreditar el origen de las mercancías que pueden recibir preferencias arancelarias. Por ello, la procedencia del envío no basta para obtener esos beneficios: el producto debe cumplir las condiciones previstas en el acuerdo.

El secretario no detalló si México propondrá modificar las disposiciones vigentes o fortalecer los mecanismos para verificar su cumplimiento, por lo que el anuncio todavía no representa un cambio aprobado a las reglas comerciales.

Busca aumentar las exportaciones mexicanas a China

La visita a Vietnam forma parte de una gira en la que Ebrard también sostuvo una reunión bilateral en China para plantear un mayor acceso de productos mexicanos a ese mercado y reducir el desequilibrio comercial.

“El planteamiento mexicano esencial es que aumenten las exportaciones mexicanas a China, porque si no estamos en una posición desventajosa, entonces queremos aumentar nuestras exportaciones”, afirmó.

Como resultado del encuentro, que calificó de cordial, ambos países instalarán un grupo de trabajo para impulsar las exportaciones mexicanas hacia la economía asiática.

El titular de Economía también destacó que la inversión extranjera directa en México creció más de 5 % anual durante los primeros nueve meses de 2026, pese a la incertidumbre internacional.